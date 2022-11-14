Haberler Fenerbahçe Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile sezonun ilk bölümüne damga vurdu. Kanarya, 3.5 günde bir maç trafiğine rağmen Süper Lig'i 2 puan farkla zirvede bitirdi. Avrupa Ligi'nde de gruptan lider çıkıp son 16'ya kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de keyifler kaçsa da sezonun ilk bölümünde ortaya koyulan performans 'tam not' aldı...

Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde ligde ve Avrupa'da soluksuz bir 4 ay geçirdi.

Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

20 Temmuz'da Dinamo Kiev (0-0) ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçıyla startı veren Kanarya, Süper Lig ve Avrupa'da 116 günde toplam 25 maça çıktı.

Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

Ligin başlamasıyla ortalama 3.5 günde bir maç yapan Fenerbahçe; 16 galibiyet, 6 beraberlik alırken, sadece 3 kez sahadan yenik ayrıldı.

Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

2.16 puan ortalaması elde etti.

Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

Üç mağlubiyet de takımın on kişi kaldığı maçlarda geldi.

Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

Jesus takıma oturttuğu sistem, hücum futbolu ve 3'lü defans (ofsayt taktiği) ile kalitesini ispatladı.

Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

Kadroda yaptığı geniş çaplı rotasyonlar ile kalıpları yıktı...

Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

Sahada eksik kaldığı maçlarda bile sisteminden taviz vermeyerek 'cesaret' örneği verdi...

Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

Ligde en yakın takipçisi Galatasaray'dan 10 maç fazla oynayan sarı-lacivertliler buna rağmen ilk bölümü 2 puan farkla lider bitirdi.

Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunda 6 maçın 4'ünü kazanıp, 2'sinde berabere kaldı.

Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı

'Namağlup' lider çıkarak son 16'ya adını yazdırdı.

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