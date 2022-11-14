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Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Cagliari'den kadrosuna kattığı Brezilya asıllı İtalyan oyuncu Joao Pedro performansı ile Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u düşündürüyor. Joshua King'in iyileşmesi ile birlikte 4. forvet konumuna gelen Pedro için ocak ayında gelecek teklifler dinlenecek. İşte haberin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 13:44
Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den 4.68 milyon € karşılığında transfer ettiği 30 yaşındaki forvet João Pedro beklentilerin altında kaldı.

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Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Tecrübeli oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 15 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Kanarya'nın hafta sonu sahasında Giresunspor karşısında 1-0 öne geçtikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Pedro maçın kaderini değiştirdi.

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Karadeniz temsilcisi, ikinci yarıda Borja Sainz'ın attığı gollerle 2-1 kazanarak zorlu deplasmandan 3 puan ile döndü.

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Fenerbahçe, taraftarların tepkisi alan João Pedro için yol ayrımında.

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

ÇANLAR JOAO PEDRO İÇİN ÇALIYOR

Jorge Jesus'un bu sezon forma şansı verdiği tüm maçlarda etkisiz bir görüntü sahaya yansıtan Joao Pedro, bunun üzerine bir de takımını 10 kişi bırakınca okların hedefi haline geldi.

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Jesus'un hücum futbolunda her oyuncu skorerleşirken Pedro'nun sadece 2 golde kalması Portekizli teknik adamı da düşündürüyor.

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Joshua King'in dönüşüyle Pedro 4. forvet konumuna gelecek.

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Sabah'ın haberine göre, ocak ayında Pedro'ya ilgi olması halinde masaya oturulacak.

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

JOAO PEDRO KİMDİR?

9 Mart 1992'de Brezilya'da dünyaya gelmiştir.

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Santrfor mevkisi dışında forvet arkasında da forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Brezilya asıllı İtalyan oyuncu Atletico MG, Palermo, Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasi, Santos, Estoril, Cagliari takımlarında oynadı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

30 yaşındaki oyuncu kariyerinde 394 maça çıkarken 112 gol 42 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Milli takım serüvenine Brezilya U17'de başlayan Pedro 11 karşılaşmada 1 gol attı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Brezilya U17'de forma giydikten sonra A Milli Takım tercihini İtalya'dan yana kullandı ve 1 maçta boy gösterdi.

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