Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı! Ocak ayında...

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den 4.68 milyon € karşılığında transfer ettiği 30 yaşındaki forvet João Pedro beklentilerin altında kaldı.
🔥DEVLER İSTİYOR JESUS BIRAKMIYOR! F.BAHÇE'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ ÖNCESİ FLAŞ GELİŞME 👈🏼
Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den 4.68 milyon € karşılığında transfer ettiği 30 yaşındaki forvet João Pedro beklentilerin altında kaldı.
🔥DEVLER İSTİYOR JESUS BIRAKMIYOR! F.BAHÇE'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ ÖNCESİ FLAŞ GELİŞME 👈🏼
Tecrübeli oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 15 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.
Kanarya'nın hafta sonu sahasında Giresunspor karşısında 1-0 öne geçtikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Pedro maçın kaderini değiştirdi.
Karadeniz temsilcisi, ikinci yarıda Borja Sainz'ın attığı gollerle 2-1 kazanarak zorlu deplasmandan 3 puan ile döndü.
Fenerbahçe, taraftarların tepkisi alan João Pedro için yol ayrımında.
ÇANLAR JOAO PEDRO İÇİN ÇALIYOR
Jorge Jesus'un bu sezon forma şansı verdiği tüm maçlarda etkisiz bir görüntü sahaya yansıtan Joao Pedro, bunun üzerine bir de takımını 10 kişi bırakınca okların hedefi haline geldi.
Jesus'un hücum futbolunda her oyuncu skorerleşirken Pedro'nun sadece 2 golde kalması Portekizli teknik adamı da düşündürüyor.
Joshua King'in dönüşüyle Pedro 4. forvet konumuna gelecek.
Sabah'ın haberine göre, ocak ayında Pedro'ya ilgi olması halinde masaya oturulacak.
JOAO PEDRO KİMDİR?
9 Mart 1992'de Brezilya'da dünyaya gelmiştir.
Santrfor mevkisi dışında forvet arkasında da forma giyebiliyor.
30 yaşındaki oyuncu kariyerinde 394 maça çıkarken 112 gol 42 asistlik performans gösterdi.
Milli takım serüvenine Brezilya U17'de başlayan Pedro 11 karşılaşmada 1 gol attı.
Brezilya U17'de forma giydikten sonra A Milli Takım tercihini İtalya'dan yana kullandı ve 1 maçta boy gösterdi.