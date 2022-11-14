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FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'nın serisi neden bitti? İşte o 4 madde

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Dünya Kupası arasından önce Giresunspor'a evinde kaybetti. Sarı-lacivertlilerin 10 kişi kaldığı karşılaşmada 14 maçlık yenilmezlik serisi bozuldu. Bu seri neden bitti?. İşte o 4 madde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'nın serisi neden bitti? İşte o 4 madde

Kadıköy'de beklenmedik şekilde Giresunspor'a 2-1 kaybederek 14 maçlık yenilmezlik serisini bozan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına üzgün girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'nın serisi neden bitti? İşte o 4 madde

Mücadele sonrası tribünlerin, "Yenilsen de yensen de taraftarın seninle" tezahüratlarıyla moral verdiği sarı-lacivertlilerde alınan mağlubiyetin nedenleri arasında Sabah'ın haberine göre 4 madde öne çıktı…

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'nın serisi neden bitti? İşte o 4 madde

1- AVRUPA VE LİG MARATONU ZORLADI

Fenerbahçe, 116 günde 25 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'nın serisi neden bitti? İşte o 4 madde

2- CEZALI BATSHUAYİ'Yİ ÇOK ARADI

Hücum hattında güzel uyum yakalayarak iyi bir ekip olmayı başaran Valencia ve Batshuayi ikilisinden Belçikalı yıldızın cezası nedeniyle olmayışı F.Bahçe'yi etkiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'nın serisi neden bitti? İşte o 4 madde

Giresunspor maçında sadece 2 isabetli şut çekebilen sarı-lacivertlilerde Pedro'nun istenileni verememesi ve Joshua King'in hâlâ hazır hale gelememesi hücum çeşitliliğine ve etkinliğine darbe vurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'nın serisi neden bitti? İşte o 4 madde

3- ÇANLAR JOAO PEDRO İÇİN ÇALIYOR

Jorge Jesus'un bu sezon forma şansı verdiği ve tüm maçlarda etkisiz bir görüntü sahaya yansıtan Joao Pedro, bunun üzerine bir de takımını 10 kişi bırakınca okların hedefi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'nın serisi neden bitti? İşte o 4 madde

Jesus'un hücum futbolunda her oyuncu skorerleşirken Pedro'nun sadece 2 golde kalması Portekizli teknik adamı da düşündürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'nın serisi neden bitti? İşte o 4 madde

Joshua King'in dönüşüyle Pedro 4. forvet konumuna gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'nın serisi neden bitti? İşte o 4 madde

Ocak ayında Pedro'ya ilgi olması halinde masaya oturulacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'nın serisi neden bitti? İşte o 4 madde

4- 10 KİŞİ KALINCA KAYBEDİYOR

Bu sezon 25 maçta sadece 3 kez mağlup olan Fenerbahçe'nin yenilgi yaşadığı karşılaşmaların hepsinde 10 kişi kalması dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'nın serisi neden bitti? İşte o 4 madde

Dinamo Kiev, Konyaspor ve Giresunspor mücadelelerini 11 kişiyle bitiremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'nın serisi neden bitti? İşte o 4 madde

Bu maçları kaybeden sarı-lacivertliler, bir kişi eksik kaldığı Sivasspor maçını ise kazanmayı başardı.

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