Haberler Fenerbahçe Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Brezilya basınında konu olmaya devam ediyor. 2022'de düzenlenecek Katar Dünya Kupası sonrası, Brezilya Milli Takımı'nı bırakacak Tite'nin yerine en büyük adaylardan biri olduğu bilinen Jorge Jesus hakkında, Brezilyalı yorumcu Renato Mauricio Prado konuştu. Prado yaptığı açıklamada, teklif gelmesi halinde Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına 'koşa koşa gideceğini' iddia etti. Öte yandan Prado, Jesus'un kendisiyle bu konuya dair görüştüğünü ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 10:47
Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

Bir Youtube kanalına konuşan Prado, Jesus'un Brezilya Milli Takımı'na 'koşa koşa' gidebileceğini iddia etti.

Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

İşte Renato Mauricio Prado'nun Jesus'a dair yaptığı o açıklamalar...

Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

"Öncelikle, Portekizli Abel Ferreira'nın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek isteyip istemeyeceğine dair şüphelerim var.

Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

Ferreira'nın istemediğini söylemesi başka bir şey, davet geldiğinde bunu değerlendirmesi başka bir şey.

Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

"JESUS BANA BİR RÜYA OLACAĞINI SÖYLEDİ"
Jorge Jesus, bana Brezilya Milli Takımı'nı yönetmenin 'bir rüya' olacağını söyledi.

Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

Yani, Abel Ferreira Palmeiras'ta kalmayı tercih ederse, bu bir sorun değil.

Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

Sadece, Jorge Jesus'u aramalısınız. O, koşarak gelecektir.

Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

Hala, Jesus'un Abel'den daha iyi olduğunu düşünüyorum.

Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

Abel'in muhteşem bir hoca olduğunu kabul etsem de, Jesus'un Brezilya'da devrim niteliğinde işler yaptığını hatırlıyorum."

Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Öte yandan Jesus, kısa süre önce kendisine sorulan yeni sözleşme sorusuna cevap vermişti.

Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak mısınız?" sorusuna karşı şu ifadeleri kullanmıştı:

Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

"Mayıs sonuna kadar sözleşmem var ve bu konu hakkında konuşmak istemiyorum."

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