Brezilyalı yorumcudan Jorge Jesus için flaş iddia! "Koşa koşa gelir"

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus için Brezilya Milli Takım iddiaları gün geçtikçe artıyor.
Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus için Brezilya Milli Takım iddiaları gün geçtikçe artıyor.
Konuya dair son iddia, Brezilya basınından geldi.
UOL Esporte'de yer alan habere göre; Brezilyalı yorumcu Renato Mauricio Prado, konuya ilişkin konuştu.
Bir Youtube kanalına konuşan Prado, Jesus'un Brezilya Milli Takımı'na 'koşa koşa' gidebileceğini iddia etti.
"Öncelikle, Portekizli Abel Ferreira'nın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek isteyip istemeyeceğine dair şüphelerim var.
Ferreira'nın istemediğini söylemesi başka bir şey, davet geldiğinde bunu değerlendirmesi başka bir şey.
"JESUS BANA BİR RÜYA OLACAĞINI SÖYLEDİ"
Jorge Jesus, bana Brezilya Milli Takımı'nı yönetmenin 'bir rüya' olacağını söyledi.
Yani, Abel Ferreira Palmeiras'ta kalmayı tercih ederse, bu bir sorun değil.
Sadece, Jorge Jesus'u aramalısınız. O, koşarak gelecektir.
Hala, Jesus'un Abel'den daha iyi olduğunu düşünüyorum.
"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Öte yandan Jesus, kısa süre önce kendisine sorulan yeni sözleşme sorusuna cevap vermişti.
Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak mısınız?" sorusuna karşı şu ifadeleri kullanmıştı:
"Mayıs sonuna kadar sözleşmem var ve bu konu hakkında konuşmak istemiyorum."