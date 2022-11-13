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Serdar evlere şenlik!

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz dün yaptığı hatalarla yenilgide büyük rol oynadı; evlere şenlik hatalar yaptı. Tecrübeli savunmacı yenilen 2 golde de büyük hata yaptı. Serdar özellikle 2. golde pas vermekte geç kalıp topun kontrolünü kaybedince Fenerbahçe golü yedi. Serdar'ın hataları sarı lacivertli taraftarları da çıldırttı. Fenerbahçeliler, sosyal medyada Serdar'a büyük tepki gösterip yerden yere vurdular.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Serdar evlere şenlik!
Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz dün yaptığı hatalarla yenilgide büyük rol oynadı; evlere şenlik hatalar yaptı. Tecrübeli savunmacı yenilen 2 golde de büyük hata yaptı. Serdar özellikle 2. golde pas vermekte geç kalıp topun kontrolünü kaybedince Fenerbahçe golü yedi. Serdar'ın hataları sarı lacivertli taraftarları da çıldırttı. Fenerbahçeliler, sosyal medyada Serdar'a büyük tepki gösterip yerden yere vurdular.
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