Kadıköy’de Giresun depremi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi. Ligde 8 hafta sonra mağlup olan sarı-lacivertliler buna rağmen 29 puanla liderlikteki yerini korudu... Ülker Stadı'nda Kanarya, 19'da Valencia'nın penaltıdan attığı golle öne geçti: 1-0. Ancak yorgun görünen takım, Pedro'nun 40'ta ikinci sarıdan atılmasıyla zorlanmaya başladı. Üstüne Serdar Aziz'in hataları gelince Giresun fırsatı kaçırmadı. Sainz 71 ve 83'te iki golle cezayı kesti: 1-2. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Çotanaklar 15 puanla 12. sıraya yükseldi.