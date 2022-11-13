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Kadıköy’de Giresun depremi

Yeşil-beyazlılar, Valencia’nın penaltısına Sainz (2) ile yanıt verip, F.Bahçe kasırgasını dindirdi. Keleş’in öğrencileri G.Saray’ı da Nef Stadı’nda yıkmıştı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Kadıköy’de Giresun depremi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi. Ligde 8 hafta sonra mağlup olan sarı-lacivertliler buna rağmen 29 puanla liderlikteki yerini korudu... Ülker Stadı'nda Kanarya, 19'da Valencia'nın penaltıdan attığı golle öne geçti: 1-0. Ancak yorgun görünen takım, Pedro'nun 40'ta ikinci sarıdan atılmasıyla zorlanmaya başladı. Üstüne Serdar Aziz'in hataları gelince Giresun fırsatı kaçırmadı. Sainz 71 ve 83'te iki golle cezayı kesti: 1-2. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Çotanaklar 15 puanla 12. sıraya yükseldi.
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