Haberler Fenerbahçe Joao Pedro fena kızardı

Joao Pedro fena kızardı

Fenerbahçe'nin yenilgisini hazırlayan ilk isim Joao Pedro oldu. 13. dakikada ilk sarı kartını gören İtalyan futbolcu, 40. dakikada da tehlikeli hareketten ikinci sarı kartı görüp takımını 10 kişi bıraktı. Bu da Fenerbahçe'nin mağlubiyetine neden oldu. Pedro'nun bu sezon 10 lig maçında 1 gol, 1 asisti bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Joao Pedro fena kızardı
Fenerbahçe'nin yenilgisini hazırlayan ilk isim Joao Pedro oldu. 13. dakikada ilk sarı kartını gören İtalyan futbolcu, 40. dakikada da tehlikeli hareketten ikinci sarı kartı görüp takımını 10 kişi bıraktı. Bu da Fenerbahçe'nin mağlubiyetine neden oldu. Pedro'nun bu sezon 10 lig maçında 1 gol, 1 asisti bulunuyor.
DİĞER
Wanda Nara’nın mutluluk operasyonu! Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oyuncu Devrim Özkan’la aşk mı yaşıyor?
Fikri olana iş kurana devletten büyük destek! İşte hibe, kredi ve destek programı detayları
Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!
Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O isme sert sözler! "Affedilemez"
10 kişi F.Bahçe Giresun'a kaybetti!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Kasım)
Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme sert sözler! "Affedilemez" O isme sert sözler! "Affedilemez" 07:34
Arsenal Odegaard'la güldü! Arsenal Odegaard'la güldü! 01:04
Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi! Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi! 00:52
Toroğlu Pedro'nun kırmızı kartını değerlendirdi! Toroğlu Pedro'nun kırmızı kartını değerlendirdi! 00:18
G.Saray'dan Başakşehir'e göndermeli paylaşım! G.Saray'dan Başakşehir'e göndermeli paylaşım! 00:18
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 00:18
Daha Eski
Okan Buruk: F.Bahçe'nin puan kaybından sonra... Okan Buruk: F.Bahçe'nin puan kaybından sonra... 00:18
Belözoğlu: Seviyemizin ne olduğunu bize gösterdiler! Belözoğlu: Seviyemizin ne olduğunu bize gösterdiler! 00:18
Toroğlu'dan Buruk'a övgü! "Son 2 maçta ispatladı" Toroğlu'dan Buruk'a övgü! "Son 2 maçta ispatladı" 00:17
Galatasaray'dan Başakşehir'e farklı tarife! Galatasaray'dan Başakşehir'e farklı tarife! 00:17
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:17
Galatasaray penaltı kazandı! İşte o pozisyon Galatasaray penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:17