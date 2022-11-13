Joao Pedro fena kızardı

Fenerbahçe'nin yenilgisini hazırlayan ilk isim Joao Pedro oldu. 13. dakikada ilk sarı kartını gören İtalyan futbolcu, 40. dakikada da tehlikeli hareketten ikinci sarı kartı görüp takımını 10 kişi bıraktı. Bu da Fenerbahçe'nin mağlubiyetine neden oldu. Pedro'nun bu sezon 10 lig maçında 1 gol, 1 asisti bulunuyor.
Fenerbahçe'nin yenilgisini hazırlayan ilk isim Joao Pedro oldu. 13. dakikada ilk sarı kartını gören İtalyan futbolcu, 40. dakikada da tehlikeli hareketten ikinci sarı kartı görüp takımını 10 kişi bıraktı. Bu da Fenerbahçe'nin mağlubiyetine neden oldu. Pedro'nun bu sezon 10 lig maçında 1 gol, 1 asisti bulunuyor.