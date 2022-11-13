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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Ribas futbolu bıraktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, kariyerini noktalama kararı aldığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 14:44
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Ribas futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı oyuncu Diego Ribas, Flamengo ile Avai arasında oynanan Brezilya Serie A maçıyla birlikte aktif futbolculuk kariyerine veda etti.

Mario Filho Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Flamengo 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Sahaya ilk 11'de çıkan Diego Ribas 57. dakikada yerini Thiago Maia'ya bıraktı.

Mücadelenin ardından açıklama yapan Diego Ribas, yaşadığı duygular için, "Futbol dünyasına her şey için teşekkür ediyorum. Flamengo, kariyerimin sona ermesini taçlandırdı. Bu yüzden yaşadığım her şey için şükran duyuyorum. Şimdi yeni bir macera başlıyor." ifadelerini kullandı.

10 NUMARALI FORMASINI YENİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Flamengo'nun 10 numaralı formasıyla futbola veda eden Diego Ribas, karşılaşmanın ardından 10 numarayı yeni sahibine teslim etti.

Tecrübeli oyuncu 10 numaralı formasını, Flamengo'da şu an 9 numarayı giyen yıldız oyuncu Gabigol'e teslim etti.

KANARYA İLE 75 MAÇA ÇIKTI

Diego Ribas, 2014 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı - lacivertli formayla tüm kulvarlarda 75 maça çıkan Diego, sekiz kez gol sevinci yaşarken 13 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Diego Ribas, Temmuz 2016'da Flamengo'ya imza atmıştı.

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