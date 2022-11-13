Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor'u ağırladı.
Sarı lacivertliler dolu tribünler önünde maça iyi başlasa da karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Karşılaşma sonrası basın toplantısında Jesus hakeme tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor'u ağırladı.
Sarı lacivertliler dolu tribünler önünde maça iyi başlasa da karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Karşılaşma sonrası basın toplantısında Jesus hakeme tepki gösterdi.
Jesus, "Yine 1 kişi eksik kaldık. Bu sene ilginçtir ki 3. kırmızı kartı gördük. Ligde Valencia, Batshuayi görmüştü, bugün Pedro gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugün kırmızı kart gösteren hakem, Konyaspor maçında Valencia'ya kart göstermişti. Takım 11-11 iken iyi performans gösteriyordu." dedi.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia sarı lacivertlilerin tek golünü kaydetti.
33 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon performansıyla ön plana çıkıyor.
Valencia, Giresunspor maçında attığı penaltı golüyle birlikte kariyer rekorunu yaşadı.
Bu sezon 12. lig maçında 13. kez ağları bulan deneyimli oyuncu, en golcü lig dönemine imza attı.
2020-21'de Fenerbahçe'de 12 gol kaydeden Valencia, 2013-14'te Pachuca ile aynı sayıya ulaşmıştı.
33 yaşındaki futbolcu, Katar'daki Dünya Kupası'nda ülkesi Ekvador ile boy gösterecek.
2022 Katar Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı forması giyecek olan Enner Valencia, Giresunspor maçının ardından hocası Jorge Jesus ile vedalaştı.
Golcü oyuncu vedalaşmak için Jesus'un basın toplantısını bitirmesini bekledi.
Valencia bu sezon 18 takımı geride bıraktı.
Valencia, Giresunspor maçıyla birlikte bu sezon penaltıdan 6. golünü kaydetmiş oldu.
Valencia, bu sezon ligdeki diğer 18 takımın tamamından daha fazla gol sevinci yaşadı.