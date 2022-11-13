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Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler öne geçtiği karşılaşmada Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin tek golünü atan Enner Valencia, kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor. Ekvadorlu oyuncu istatistiği ile 18 takımı geride bıraktı. (FB HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:52 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 10:08
Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor'u ağırladı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

Sarı lacivertliler dolu tribünler önünde maça iyi başlasa da karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

Karşılaşma sonrası basın toplantısında Jesus hakeme tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

Jesus, "Yine 1 kişi eksik kaldık. Bu sene ilginçtir ki 3. kırmızı kartı gördük. Ligde Valencia, Batshuayi görmüştü, bugün Pedro gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugün kırmızı kart gösteren hakem, Konyaspor maçında Valencia'ya kart göstermişti. Takım 11-11 iken iyi performans gösteriyordu." dedi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia sarı lacivertlilerin tek golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

33 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon performansıyla ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

Valencia, Giresunspor maçında attığı penaltı golüyle birlikte kariyer rekorunu yaşadı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

Bu sezon 12. lig maçında 13. kez ağları bulan deneyimli oyuncu, en golcü lig dönemine imza attı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

2020-21'de Fenerbahçe'de 12 gol kaydeden Valencia, 2013-14'te Pachuca ile aynı sayıya ulaşmıştı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

Valencia bu sezon 18 takımı geride bıraktı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

Valencia, Giresunspor maçıyla birlikte bu sezon penaltıdan 6. golünü kaydetmiş oldu.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

Valencia, bu sezon ligdeki diğer 18 takımın tamamından daha fazla gol sevinci yaşadı.

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