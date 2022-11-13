Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı

Jesus, "Yine 1 kişi eksik kaldık. Bu sene ilginçtir ki 3. kırmızı kartı gördük. Ligde Valencia, Batshuayi görmüştü, bugün Pedro gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugün kırmızı kart gösteren hakem, Konyaspor maçında Valencia'ya kart göstermişti. Takım 11-11 iken iyi performans gösteriyordu." dedi.