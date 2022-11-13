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Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglere verilen aranın yanı sıra Dünya kupası ile tüm dünyada futbol heyecanı devam ederken İspanyol takım Villarreal, bu arada İstanbul'a gelerek Galatasaray ve Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu. Tüm futbolseverleri heyecanlandıran bu karşılaşmayı takip etmek isteyenler arama motorlarında Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Fenerbahçe - Villarreal maçı detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 17:04
Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal, Dünya Kupası karşılaşmaları kapsamında verilen arayı İstanbul'da değerlendireceğini duyurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağını duyuran İspanyol ekibin resmi internet sitesinde, hazırlık maçları takvimine de yer verildi. Peki Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı detayları...

FENERBAHÇE - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre İspanyol takım Villarreal, 1 Aralık'ta İstanbul'a gelecek. Kendisine 2 gün zaman tanıyan ekip, 3 Aralık Cumartesi günü sarı lacivertli takımın konuğu olacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmanın saati ve canlı yayınlanacağı kanal ise henüz bilinmiyor. Detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

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6 Aralık'ta ise Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak olan takımın yanı sıra yine İspanyol takım olan Rayo Vallecano da Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşması için İstanbul'a gelecek. Rayo Vallecano ile yapılacak mücadelenin tarihi ise 30 Kasım olarak belirlendi.

İspanya takımı Villarreal, La Liga'da 2022 - 2023 sezonunda 9. sırada yer alıyor. Şimdiye dek 14 maçta top koşturan takımın toplam puanı ise 21.

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