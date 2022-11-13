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Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglere verilen aranın yanı sıra Dünya kupası ile tüm dünyada futbol heyecanı devam ederken İspanyol takım Rayo Vallecano, bu arada İstanbul'a gelerek Galatasaray ve Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu. Tüm futbolseverleri heyecanlandıran bu karşılaşmayı takip etmek isteyenler arama motorlarında Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 17:10
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano, Dünya Kupası karşılaşmaları kapsamında verilen arayı İstanbul'da değerlendireceğini duyurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağını duyuran İspanyol ekibin resmi internet sitesinde, hazırlık maçları takvimine de yer verildi. Peki Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı detayları...

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre İspanyol takım Rayo Vallecano, 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek. Kendisine 2 gün zaman tanıyan ekip, 30 Kasım Çarşamba günü sarı lacivertli takımın konuğu olacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmanın saati ve canlı yayınlanacağı kanal ise henüz bilinmiyor. Detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

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6 Aralık'ta ise Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak olan takımın yanı sıra yine İspanyol takım olan Villarreal da Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşması için İstanbul'a gelecek. Villarreal ile yapılacak mücadelenin tarihi ise 3 Aralık olarak belirlendi.

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