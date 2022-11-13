"Beklemiyorduk"

"Takımım iyi oynadı ve hala lideriz. Ligde iki, bir tane de Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybettik. Bu gösteriyor ki, bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor..." Sarı lacivertli hoca, ligin Dünya Kupası arasına girmesi için "Bu ara Fenerbahçe'ye iyi gelecek. Ligde bizim kadar maç yapan yok. Sakatlıklar oldu. Bu ara bize ciddi anlamda iyi gelecek" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam ayrıca gösterdikleri destek için Fenerbahçeli taraftarlara da ayrı bir parantez açarak teşekkür etti.
"Takımım iyi oynadı ve hala lideriz. Ligde iki, bir tane de Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybettik. Bu gösteriyor ki, bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor..." Sarı lacivertli hoca, ligin Dünya Kupası arasına girmesi için "Bu ara Fenerbahçe'ye iyi gelecek. Ligde bizim kadar maç yapan yok. Sakatlıklar oldu. Bu ara bize ciddi anlamda iyi gelecek" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam ayrıca gösterdikleri destek için Fenerbahçeli taraftarlara da ayrı bir parantez açarak teşekkür etti.
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