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"Beklemiyorduk"

“Bu sonucu beklemiyorduk. Maça iyi başlamıştık. 11’e 11’ken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedi. Bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor...”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
"Beklemiyorduk"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, öne geçtikleri Giresunspor karşısında alınan mağlubiyet için "Bu sonucu beklemiyorduk" ifadesini kullandı. Portekizli çalıştırıcı, "Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11'e 11'ken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedi. İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyorduk. 10 kişi oynadığımız farkedilimiyordu bile, sonrasında iki gol yedik. Serdar Aziz yere düştü, futbolda bunlar oluyor. Ama hala lideriz" şeklinde konuştu. Jesus şöyle devam etti:

"Takımım iyi oynadı ve hala lideriz. Ligde iki, bir tane de Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybettik. Bu gösteriyor ki, bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor..." Sarı lacivertli hoca, ligin Dünya Kupası arasına girmesi için "Bu ara Fenerbahçe'ye iyi gelecek. Ligde bizim kadar maç yapan yok. Sakatlıklar oldu. Bu ara bize ciddi anlamda iyi gelecek" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam ayrıca gösterdikleri destek için Fenerbahçeli taraftarlara da ayrı bir parantez açarak teşekkür etti.
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