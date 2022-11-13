Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Torreira her geçen gün daha iyi oluyor. Sonuç olarak nerede 5-6 hafta önceki Galatasaray, nerede iki haftadır mükemmel oynayan Galatasaray! Görünen o ki Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası sonrası yukarıda da belirttiğim üzere lig yeniden başlıyor.