Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler 10 kişi kaldığı maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, karşılaşmanın ardından hakem Arda Kardeşler'in kararlarını yorumladı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Fenerbahçe hiç de planda olmayan, kimsenin öngöremediği bir mağlubiyet aldı.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Bu sonuçla Dünya Kupası sonrası galiba kartlar yeniden dağıtılacak.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Bunun temel nedeni, Pedro'nun sorumsuzluğu. Göstere göstere kendini attırdı.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Geçen hafta Fenerbahçe 10 kişi ile Sivas'ı yenebilmişti ama dün bunu başaramadı.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Üstelik F.Bahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun mükemmel dribblingleriyle gelen penaltı sonrası skoru da bulmuştu ama rakip kim olursa olsun çok uzun süre 1 kişi eksik oynamak kolay değil.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Nitekim öyle de oldu. Giresunspor ikinci yarı önce beraberliği buldu, ardından da "Serdar Aziz'in hatası ya da şanssızlığı" diyelim kaptırdığı topla Giresunspor maçı kazandı.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Sonuçta Dünya Kupası sorası lig yeniden başlayacak. Kimse hakem Arda Kardeşler'e laf söylemesin. Verdiği penaltı doğru, gösterdiği kırmızı kart doğru, oyun genelinde de çok başarılı bir adil yönetim sergiledi.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

ARTIK LİG YENİDEN BAŞLIYOR

Galatasaray dün geceki muhteşem skorlu Medipol Başakşehir galibiyetinden sonra 'Ben geri döndüm' mesajını verdi.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Aslında hiç kimsenin karşılaşma öncesi aklına gelemeyecek bir skor ortaya çıktı.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Bunun çok basit bir nedeni var…

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Sarı-kırmızılı tüm oyuncuların mükemmel, Başakşehirlilerin ise belki de tarihinin en kötü performansını ortaya koyması.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı, İcardi golünü attı, mükemmel asistlerini yaptı.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Torreira her geçen gün daha iyi oluyor. Sonuç olarak nerede 5-6 hafta önceki Galatasaray, nerede iki haftadır mükemmel oynayan Galatasaray! Görünen o ki Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası sonrası yukarıda da belirttiğim üzere lig yeniden başlıyor.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Fenerbahçe favoriydi ama sadece puan farkının kapanmasından dolayı değil Galatasaray'ın performansının yükselmesi nedeniyle sarı-kırmızılılar da en az sarı-lacivertliler kadar favori izlenimi veriyor.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'

Dün hakemler iyiydi. Atilla Karaoğlan kusursuz maç yönetti. Aslında 7-0'lık maçta da hakem ne kadar hata yapar, o da kolay değil!

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