Haberler Fenerbahçe Valencia Avrupa’da ilk 5’te

Valencia Avrupa’da ilk 5’te

Enner Valencia, Avrupa'nın en değerli 10 ligi arasında 90 dakika başına gol+asist katkısı en yüksek futbolcular listesinde ikinci sırada yer aldı. Süper Lig'de 11 maçta 12 gol+4 asist üreten Ekvadorlu yıldız, 1.75 skor katkısı ile Erling Haaland'ın (1.86) ardından ikinci oldu... Öte yandan grip geçiren Enner Valencia için son karar bugün verilecek. 12 golle krallık yarışında zirvede yer alan Ekvadorlu futbolcu, bu akşam da oynayıp gol atarsa 2021-22 sezonunda attığı gol sayısını şimdiden geçerek, Türkiye'de forma giydiği dönemdeki en golcü sezonuna imza atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Valencia Avrupa’da ilk 5’te
Enner Valencia, Avrupa'nın en değerli 10 ligi arasında 90 dakika başına gol+asist katkısı en yüksek futbolcular listesinde ikinci sırada yer aldı. Süper Lig'de 11 maçta 12 gol+4 asist üreten Ekvadorlu yıldız, 1.75 skor katkısı ile Erling Haaland'ın (1.86) ardından ikinci oldu... Öte yandan grip geçiren Enner Valencia için son karar bugün verilecek. 12 golle krallık yarışında zirvede yer alan Ekvadorlu futbolcu, bu akşam da oynayıp gol atarsa 2021-22 sezonunda attığı gol sayısını şimdiden geçerek, Türkiye'de forma giydiği dönemdeki en golcü sezonuna imza atacak.
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