Kardeşler yaramıyor

Giresunspor maçını yönetecek olan Arda Kardeşler son dönemde Fenerbahçe'ye uğurlu gelmiyor... Sarı-lacivertliler, Kardeşler'in geçen sezon kupada yönettiği maçta Kayserispor'a 1-0 yenilirken, Beşiktaş ile ligde deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sezon ise 4. haftada Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Arda Kardeşler, karşılaşmada Enner Valencia'ya kırmızı kart gösterdi.
Giresunspor maçını yönetecek olan Arda Kardeşler son dönemde Fenerbahçe'ye uğurlu gelmiyor... Sarı-lacivertliler, Kardeşler'in geçen sezon kupada yönettiği maçta Kayserispor'a 1-0 yenilirken, Beşiktaş ile ligde deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sezon ise 4. haftada Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Arda Kardeşler, karşılaşmada Enner Valencia'ya kırmızı kart gösterdi.