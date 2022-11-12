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Kardeşler yaramıyor

Giresunspor maçını yönetecek olan Arda Kardeşler son dönemde Fenerbahçe'ye uğurlu gelmiyor... Sarı-lacivertliler, Kardeşler'in geçen sezon kupada yönettiği maçta Kayserispor'a 1-0 yenilirken, Beşiktaş ile ligde deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sezon ise 4. haftada Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Arda Kardeşler, karşılaşmada Enner Valencia'ya kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Kardeşler yaramıyor
Giresunspor maçını yönetecek olan Arda Kardeşler son dönemde Fenerbahçe'ye uğurlu gelmiyor... Sarı-lacivertliler, Kardeşler'in geçen sezon kupada yönettiği maçta Kayserispor'a 1-0 yenilirken, Beşiktaş ile ligde deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sezon ise 4. haftada Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Arda Kardeşler, karşılaşmada Enner Valencia'ya kırmızı kart gösterdi.
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