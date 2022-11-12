Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de son gösteri! İşte Jesus'un 11'i

Kadıköy'de son gösteri! İşte Jesus'un 11'i

Fenerbahçe, Dünya Kupası öncesi son maçında Giresun'u konuk ediyor. Jorge Jesus ile muhteşem bir 4 ay geçirerek Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye oturan sarı-lacivertliler, kapanışı da 3 puanla yapmak istiyor. İşte Jesus'un sahaya süreceği muhtemel 11...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Kadıköy'de son gösteri! İşte Jesus'un 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u da yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor. Kanarya, yeşil-beyazlıları ağırladığı son 7 maçta yenilgi yaşamadı.

YİNE ROTASYON OLACAK

Söz konusu 7 müsabakanın 5'inden Fenerbahçe galip ayrılırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kanarya 12 gol atarken, Giresunspor 3 gol kaydedebildi... Son antrenmanını dün yaparak kampa giren Kanarya'da Jorge Jesus'un yine rotasyonlu bir takımı sahaya sürmesi bekleniyor. Joao Pedro, Diego Rossi ve Osayi Samuel'in bu akşam ilk 11'de olma ihtimalleri yüksek. Arda Güler, İsmail Yüksek ve Miha Zajc da forma bekliyor.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, Emre Mor, Pedro.

GİRESUNSPOR: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic.

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