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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Giresunspor maçı öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Giresunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 16:16 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 16:24
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Giresunspor maçı öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Maç öncesi Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Jesus'un maç önü sözleri;

Dünya Kupası'na iyi bir sonuçla gitmek istediklerini söyleyen Jesus, "Maçtan beklentimiz iyi bir sonuç almak ve Dünya Kupası arasını iyi kapatmak. Kolay maç diye bir şey yoktur, bu maçtaki zorluklara hazırız. Türkiye'de her takımda kaliteli ve milli oyuncular var. Şampiyonluğun dışında bile kaliteli oyunculara sahip oyuncular var. Biz her rakibimize ayrı ayrı çalışıyoruz. Rakibimize karşı saygı duyuyoruz. Dünya Kupası öncesi kazanmak istiyoruz." dedi.

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