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Fenerbahçe Giresunspor maçında Jorge Jesus'tan 3 değişiklik!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Sivasspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 18:07
Fenerbahçe Giresunspor maçında Jorge Jesus'tan 3 değişiklik!
Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor maçında çift sarı karttan kırmızı gören Michy Batshuayi'yi cezası nedeniyle kadroya alamazken, Emre Mor ve Miguel Crespo'yu yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Diego Rossi, Miha Zajc ve Joao Pedro'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Giresunspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü ise Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu. Savunma önünde Willian Arao görev alırken, orta sahada İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Diego Rossi oynadı. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Enner Valencia ile Joao Pedro'yu görevlendirdi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Çağtay Kurukalıp, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Emre Mor, Arda Güler ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.
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