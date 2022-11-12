Fenerbahçe Giresunspor maçında Jorge Jesus'tan 3 değişiklik!

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Diego Rossi, Miha Zajc ve Joao Pedro'yu ilk 11'de görevlendirdi.
Giresunspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü ise Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu. Savunma önünde Willian Arao görev alırken, orta sahada İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Diego Rossi oynadı. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Enner Valencia ile Joao Pedro'yu görevlendirdi.
Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Çağtay Kurukalıp, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Emre Mor, Arda Güler ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.