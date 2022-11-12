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FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | FB canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Giresunspor'u konuk edecek. Arda Kardeşler yönetimindeki maçın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Sarı kanaryanın 3 puanla evden ayrılarak galibiyet serisini 6'ya çıkarmak istediği maç hakkında arama motorlarında araştırılan Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını ve F.Bahçe maçı tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 14:07 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 14:20
FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | FB canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında heyecan, Ülker Stadı'nda devam ediyor. Fenerbahçe, kendi evinde Giresunspor'u ağırlayacak. 29 punla grupta lider olan sarı lacivertli takım evinden 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hüseyin Kardeşler yönetimindeki karşılaşmanın detayları...

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FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi olarak ise Suat Arslanboğa görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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