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FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR CANLI VE ŞİFRESİZ | Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda yaşanacak nefes kesici karşılaşmada sarı kanarya, evinden 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 6'ya çıkarmak isterken Arda Kardeşler'in düdüğüyle başlayacak olan karşılaşma öncesinde arama motorlarında maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 12:04
FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR CANLI VE ŞİFRESİZ | Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR CANLI VE ŞİFRESİZ | Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, kendi evi Ülker Stadı'nda Giresunspor'u ağırlayacak. 14. hafta maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi olarak ise Suat Arslanboğa görev yapacak.

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