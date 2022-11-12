Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Lider sarı lacivertliler evinden 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 6'ya çıkarmak istiyor. Arda Kardeşler'in düdüğüyle başlayacak olan karşılaşma öncesinde arama motorlarında maçın yayın saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Bu arada Fenerbahçe'nin ilk 11'i de belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 16:54
FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Giresunspor'u ağırlayacak. 14. hafta maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

💥FENERBAHÇE-GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, Pedro, Valencia

Giresunspor: Onurcan Piri, Görkem, Arias, Alexis, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Kuwas, Borja, Bajic

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi olarak ise Suat Arslanboğa görev yapacak.

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