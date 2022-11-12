Diego Rossi yıkıldı!

Rossi, Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosuna davet edilmedi. Ligde bu sezon kritik Başakşehir sınavında 3 puanı getiren golü atan Rossi, çubuklu ile şu ana kadar 21 maçta 3 gol+7 asistlik performans sergiledi... F.Bahçe'yi Katar'da Valencia (Ekvador) ile Batshuayi (Belçika) temsil edecek.
Rossi, Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosuna davet edilmedi. Ligde bu sezon kritik Başakşehir sınavında 3 puanı getiren golü atan Rossi, çubuklu ile şu ana kadar 21 maçta 3 gol+7 asistlik performans sergiledi... F.Bahçe'yi Katar'da Valencia (Ekvador) ile Batshuayi (Belçika) temsil edecek.