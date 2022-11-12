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Arda Güler pazarlığı başladı! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye karşı teklif

Fenerbahçe'de Arda Güler konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler genç yıldızın bir sonraki satışından yüzde 20 paya sahip olan Gençlerbirliği’ne 1.3 milyon Euro teklif etti Başkent kulübü 5 milyon Euro istedi. Pazarlıklar devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Arda Güler pazarlığı başladı! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye karşı teklif

Süper Lig'de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de, bazı futbolcular ön plana çıkmaya devam ediyor.

Arda Güler pazarlığı başladı! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye karşı teklif

O isimlerden birisi de genç yıldız Arda Güler.

Arda Güler pazarlığı başladı! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye karşı teklif

Teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından her ne kadar kısıtlı süre bulsa da özellikle fiziksel anlamda kendisini geliştirmeye devam eden Arda, A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Arda Güler pazarlığı başladı! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye karşı teklif

Sarı lacivertli taraftarların çok şey beklediği 17 yaşındaki futbolcu için Avrupa'dan dev kulüpler de harekete geçti.

Arda Güler pazarlığı başladı! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye karşı teklif

Öte yandan Arda Güler için Sarı-Lacivertli kulüple Gençlerbirliği arasında sıkı bir pazarlık da söz konusu.

Arda Güler pazarlığı başladı! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye karşı teklif

Takvim'in haberine göre; Başkent temsilcisinin Arda Güler'in bir sonraki satıştan yüzde 20 payı bulunuyor.

Arda Güler pazarlığı başladı! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye karşı teklif

Ancak gelen bilgilere Gençlerbirliği tarafı bu parayı az buldu.

Arda Güler pazarlığı başladı! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye karşı teklif

Başkent ekibinin 5 milyon Euro daha istediği öğrenildi.

Arda Güler pazarlığı başladı! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye karşı teklif

Ancak bu talep Sarı Lacivertli kurmaylar tarafından çok yüksek bulundu.

Arda Güler pazarlığı başladı! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye karşı teklif

İki kulüp yetkililerin tekrar bir araya gelerek orta bir yolda anlaşma sağlamaları bekleniyor.

Arda Güler pazarlığı başladı! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye karşı teklif

Fenerbahçe yönetiminin ilk teklifini olan 1.3 milyon Euro'dan ne kadar yukarı çıkacağı ise merak konusu.

Arda Güler pazarlığı başladı! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye karşı teklif

17 yaşındaki ve 1.76 boyundaki on numaranın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro'ya kadar yükseldi.

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