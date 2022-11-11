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‘Yas değil gurur günü’

Atatürk'ü anma programında açıklama yapan başkan Ali Koç, "Tüm Türkiye olarak yas olarak gördüğümüz bir gün değil, mutlu olmamız, gurur duymamız gereken bir gün. Dünyanın kaç ülkesinde böyle bir lider var ki vefatından 84 sene sonra ilk günkü gibi anılsın, sevilsin. 100 yılda, 1000 yılda böyle bir lider gelir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
‘Yas değil gurur günü’
Atatürk anma programında açıklama yapan başkan Ali Koç, "Tüm Türkiye olarak yas olarak gördüğümüz bir gün değil, mutlu olmamız, gurur duymamız gereken bir gün. Dünyanın kaç ülkesinde böyle bir lider var ki vefatından 84 sene sonra ilk günkü gibi anılsın, sevilsin. 100 yılda, 1000 yılda böyle bir lider gelir" ifadelerini kullandı.
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