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Fenerbahçe'de ayrılık! Serdar Dursun İtalya yolcusu

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal'ın değişmezlerinden biri olan Serdar Dursun, Jorge Jesus döneminde adeta kulübeye hapsedildi. Avrupa listesine de alınmayan golcü futbolcunun yeni durağı İtalya olabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 20:39
Fenerbahçe'de ayrılık! Serdar Dursun İtalya yolcusu

Habere göre İtalyan ekibi Serdar Dursun'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Serdar Dursun İtalya yolcusu

Ancak hem Serdar'ın kariyerine Almanya'da devam etmek istemesi hem de Schalke'nin oyuncuyu bonservisiyle alma girişimi, Spezia'yı bu transferde ikinci plana itti.

Fenerbahçe'de ayrılık! Serdar Dursun İtalya yolcusu

İşte İtalyan basınına yansıyan o haber...

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