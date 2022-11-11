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Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle beraber büyük bir ivme yakalarken, hücum organizasyonunda rakiplerini kıskandırıyordu. Rakamlarda, Fenerbahçe'nin savunmada da önemli işler yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 13:46
Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, ilk 12 maçta gösterdiği performansla taraftarlarını mest etti.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Hücumda müthiş bir istatistik yakalayan ve maç başına neredeyse 3 gol ortalaması ile mücadele eden Kanarya, savunma performansıyla da ezeli rakiplerini geride bırakmış durumda.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Fenerbahçe, son 8 haftalık periyoda baktığımız zaman 6 maçta kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Bu süreçte Sarı-Lacivertliler'in kalesine gelen şut sayısı ise 50.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Kanarya, 8 maçlık sürede 6 gol yedi.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinden Beşiktaş ise son 8 haftada sadece 2 maçta kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Rakipleri, Kartal karşısında bu süreçte 77 şut şansı buldu.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Siyah-Beyazlılar, son 8 haftada kalesinde 11 gol gördü.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Son şampiyon Trabzonspor ise son 8 haftalık periyoda baktığımız zaman rakiplerine 96 şut imkanı verdi.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Karadeniz Fırtınası, bu dönemde kalesinde 10 gol gördü.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Bu süreçte 3 kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Galatasaray'da ise son 8 haftaya bakıldığında kalesine tam 103 şut geldi.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Sarı-Kırmızılılar bu süreçte 9 gol yedi.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Cimbom, son 8 haftaya baktığımızda kalesini sadece 2 maçta gole kapattı.

Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

İlk 13 haftalık periyoda baktığımız zaman ise Süper Lig'in en az gol yiyen takımları Medipol Başakşehir ve Konyaspor...

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