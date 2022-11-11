Fenerbahçe savunmasıyla da lider! Jorge Jesus sonrası o rakamlar...

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, ilk 12 maçta gösterdiği performansla taraftarlarını mest etti.
Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, ilk 12 maçta gösterdiği performansla taraftarlarını mest etti.
Hücumda müthiş bir istatistik yakalayan ve maç başına neredeyse 3 gol ortalaması ile mücadele eden Kanarya, savunma performansıyla da ezeli rakiplerini geride bırakmış durumda.
Fenerbahçe, son 8 haftalık periyoda baktığımız zaman 6 maçta kalesini gole kapattı.
Bu süreçte Sarı-Lacivertliler'in kalesine gelen şut sayısı ise 50.
Kanarya, 8 maçlık sürede 6 gol yedi.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinden Beşiktaş ise son 8 haftada sadece 2 maçta kalesini gole kapattı.
Rakipleri, Kartal karşısında bu süreçte 77 şut şansı buldu.
Siyah-Beyazlılar, son 8 haftada kalesinde 11 gol gördü.
Son şampiyon Trabzonspor ise son 8 haftalık periyoda baktığımız zaman rakiplerine 96 şut imkanı verdi.
Karadeniz Fırtınası, bu dönemde kalesinde 10 gol gördü.
Bu süreçte 3 kez bir maçı gol yemeden tamamladı.
Galatasaray'da ise son 8 haftaya bakıldığında kalesine tam 103 şut geldi.
Sarı-Kırmızılılar bu süreçte 9 gol yedi.
Cimbom, son 8 haftaya baktığımızda kalesini sadece 2 maçta gole kapattı.
İlk 13 haftalık periyoda baktığımız zaman ise Süper Lig'in en az gol yiyen takımları Medipol Başakşehir ve Konyaspor...
İki takım da sadece 8 gol yedi.
Galatasaray 10, Fenerbahçe 12, Trabzonspor 15 ve Beşiktaş 18 gol yedi.