Haberler Fenerbahçe Gençlerbirliği'nden Arda Güler açıklaması! "Fenerbahçe ile görüşeceğiz"

Gençlerbirliği'nden Arda Güler açıklaması! "Fenerbahçe ile görüşeceğiz"

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, başkent ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan ve performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler hakkında Takvim'e özel açıklamalar yaptı,

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Gençlerbirliği'nden Arda Güler açıklaması! "Fenerbahçe ile görüşeceğiz"
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, başkent ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan ve performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler hakkında Takvim'e özel açıklamalar yaptı, Başkan Akdaş, "Fenerbahçe ile yapılan sözleşmede bir sonraki satıştan yüzde 20 hak talep edebiliyoruz. Ali Koç ile Arda Güler için görüşeceğiz. Henüz görüşmedik. Belli bir oranda hakkımız var. Bunu konuşacağız. Arda Güler bence en az 50 milyon euro eder. Şu anda etmez ama belli bir zaman içinde edecek. Emin olun. Fenerbahçe şu anda Arda'yı satmaz. Olgunlaştırıp sonra satacaklar" diye konuştu.
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