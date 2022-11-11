FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

GÜRCAN BİLGİÇ: ARDA GÜLER'İN YERİ A MİLLİ TAKIM

Fenerbahçe'nin bu sezonki formu ve oyun kalitesi Türk oyuncuları da ligin gözdesi haline getirdi. Kuntz daha önce burun kıvırdığı İrfan Can Kahveci ile Emre Mor'u çağırmak zorunda kaldı. Ferdi joker futbolcu olarak kadroda. Kendi takımında sağ ve sol iki kanatta da oynarken Kuntz, son maçlarda orta sahanın ortasında görevlendirdi. Arda Güler, Fenerbahçe'nin değil, 'Türkiye'nin' oyuncusu. Dinamo Kiev maçındaki performansıyla da üst düzey müsabakaları oynayabileceğini gösterdi. Kapasite olarak Ümit Milli Takımı'nın üstünde ve herkes onu A Milli Takım'da görmek istiyor. Bu karşılaşmalarda en büyük beklenti, bu oyuncularda olacak. Çünkü kadroya çağrılan Hakan Çalhanoğlu dışında 'çok formda' dediğimiz bir isim yok. Ligin antrenörleri iyi olunca bu Milli Takım'a da yansıyor.