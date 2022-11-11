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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon başına göreve getirilen Jorge Jesus, takımdaki futbolcuların da seviyesini yükseltti. Türk futbolcuların gelişimine büyük katkı veren deneyimli teknik adam; Arda Güler ve İsmail Yüksek'i milli takıma kazandırırken, Emre Mor'un yeniden milli davet almasını sağladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

F.Bahçe'yi zirveye taşıyan Jorge Jesus, yerli oyuncuların da performansını yukarıya çekti…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

Sabah'ın haberine göre; başta Emre Mor olmak üzere bazı oyuncuların yeniden Ay-Yıldızlılar'a dönüşünü sağlayan Portekizli çalıştırıcı, dokunuşları ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da işini kolaylaştırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

1- Altay Bayındır'a eleştirilerde bulunan taraftara seslenen Jesus, genç kaleciye desteğiyle öz güvenini yerine getirdi, moral aşıladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

2- Serdar Aziz'i çok verimli kullandı. Tecrübeli stoperin formunu yükseltti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in forma giydiği hiçbir maçı kaybetmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

3- Ferdi Kadıoğlu'ndan makine gibi bir sağ bek oluşturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

Genç oyuncuyu hem savunmada hem de hücumda geliştirdi. Milli Takım için önemli bir koz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

4- Emre Mor'u kendine getirdi. Yetenekli oyuncuya güvenen tecrübeli teknik adam, 25 yaşındaki ismin yeniden Milli Takım'dan davet almasını sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

5- Arda Güler'i en doğru maçlarda sahaya süren Jesus, fizik olarak üst üste maçlarla genç oyuncusunu yıpratmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

Yıldız oyuncu da kariyerinde ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

6- İrfan Can Kahveci'ye de dokunan kurt hoca, bu sezon çok skorer bir İrfan ortaya çıkarttı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

Hücumda gol noktalarında etkili bir orta sahaya dönüşen 27 yaşındaki oyuncu, oldukça formda bir şekilde Ay-Yıldızlılar'a katılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

7- 68 yaşındaki teknik adam, İsmail Yüksek'i orta saha rotasyonuna kazandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

Crespo ve Arao ile birlikte tempolu maçlar çıkarttı. Genç futbolcuyu, savaşçı bir isim haline getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan sihirli dokunuş! Stefan Kuntz'un işini kolaylaştırdı

GÜRCAN BİLGİÇ: ARDA GÜLER'İN YERİ A MİLLİ TAKIM

Fenerbahçe'nin bu sezonki formu ve oyun kalitesi Türk oyuncuları da ligin gözdesi haline getirdi. Kuntz daha önce burun kıvırdığı İrfan Can Kahveci ile Emre Mor'u çağırmak zorunda kaldı. Ferdi joker futbolcu olarak kadroda. Kendi takımında sağ ve sol iki kanatta da oynarken Kuntz, son maçlarda orta sahanın ortasında görevlendirdi. Arda Güler, Fenerbahçe'nin değil, 'Türkiye'nin' oyuncusu. Dinamo Kiev maçındaki performansıyla da üst düzey müsabakaları oynayabileceğini gösterdi. Kapasite olarak Ümit Milli Takımı'nın üstünde ve herkes onu A Milli Takım'da görmek istiyor. Bu karşılaşmalarda en büyük beklenti, bu oyuncularda olacak. Çünkü kadroya çağrılan Hakan Çalhanoğlu dışında 'çok formda' dediğimiz bir isim yok. Ligin antrenörleri iyi olunca bu Milli Takım'a da yansıyor.

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