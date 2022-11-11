Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Lider sarı lacivertliler evinden 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 6'ya çıkarmak istiyor. Arda Kardeşler'in düdüğüyle başlayacak olan karşılaşma öncesinde arama motorlarında maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 14:14 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 14:30
Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

👉 Fenerbahçe - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 SPOR TOTO SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Giresunspor'u ağırlayacak. 14. hafta maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi olarak ise Suat Arslanboğa görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Onlar ayrılığı atlatamıyor! Siz de bu burçlardansanız eski sevgilinizi unutamıyorsunuz demektir!
Müge Anlı'da itiraf mektubu! Müstehcen mesajlar ifşa olmuştu: "Erdoğan Sağlık gelinim Derya ile oğlumun yatak odasında cinsel ilişkiye girmiş"
Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...
Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe savunmasıyla da göz kamaştırıyor!
Valencia zirveye oynuyor! Tek rakibi Lewandowski!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Bakan Bilgin'den kadro açıklaması!
Bakan Bilgin'den kadro açıklaması!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti! G.Saray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti! 14:18
Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta? 14:14
Empoli - Cremonese maçı saat kaçta? Empoli - Cremonese maçı saat kaçta? 13:57
Ankaragücü-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Ankaragücü-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 13:56
B. M'Gladbach - Dortmund maçı saat kaçta? B. M'Gladbach - Dortmund maçı saat kaçta? 13:51
F.Bahçe savunmasıyla da göz kamaştırıyor! F.Bahçe savunmasıyla da göz kamaştırıyor! 13:45
Daha Eski
Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar... Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar... 13:21
Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik... Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik... 13:19
Karşıyaka'da 4 oyuncu milli takımlarına çağırıldı Karşıyaka'da 4 oyuncu milli takımlarına çağırıldı 13:01
Hüseyin Eroğlu'dan Samsunspor taraftarına mesaj Hüseyin Eroğlu'dan Samsunspor taraftarına mesaj 12:59
Görülmemiş rakam! Schumacher'in arabası satıldı Görülmemiş rakam! Schumacher'in arabası satıldı 12:49
G.Saray'ın yeni yöneticisi paylaştı: Evim! G.Saray'ın yeni yöneticisi paylaştı: Evim! 12:21