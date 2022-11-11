‘Daha büyük hayaller zamanı’

Arda, Milli Takım'ın, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılması sonrası mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu: Bugün hayatımdaki en önemli günlerden birisi. Başta ailem olmak üzere; bana inanan, destekleyen, emeği olan herkesi gururlandırmanın mutluluğunu tarif edemem. Şimdi ay-yıldızlı forma altında daha büyük hayaller kurmanın vakti.
Arda,Milli Takım'ın, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılması sonrası mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu: Bugün hayatımdaki en önemli günlerden birisi. Başta ailem olmak üzere; bana inanan, destekleyen, emeği olan herkesi gururlandırmanın mutluluğunu tarif edemem. Şimdi ay-yıldızlı forma altında daha büyük hayaller kurmanın vakti.