Haberler Fenerbahçe ‘Daha büyük hayaller zamanı’

‘Daha büyük hayaller zamanı’

Arda, Milli Takım'ın, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılması sonrası mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu: Bugün hayatımdaki en önemli günlerden birisi. Başta ailem olmak üzere; bana inanan, destekleyen, emeği olan herkesi gururlandırmanın mutluluğunu tarif edemem. Şimdi ay-yıldızlı forma altında daha büyük hayaller kurmanın vakti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
‘Daha büyük hayaller zamanı’
Arda, Milli Takım'ın, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılması sonrası mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu: Bugün hayatımdaki en önemli günlerden birisi. Başta ailem olmak üzere; bana inanan, destekleyen, emeği olan herkesi gururlandırmanın mutluluğunu tarif edemem. Şimdi ay-yıldızlı forma altında daha büyük hayaller kurmanın vakti.
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