Çalışıyoruz kazanıyoruz

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, dünkü idman sonrası önemli açıklamalar yaptı. Zirvede yer almalarını çok iyi çalışmalarına bağlayan tecrübeli kaleci, bunun da kendilerini motive ettiğini söyledi. Altay "Kazanmak her zaman güzeldir. Lig ve Avrupa'daki konumumuz değerli. Çok iyi çalışıyoruz. Her şeyi konuşup tartışıyoruz. Meyvelerini de maçlarda alıyoruz. Güzel gidişatın değerli yanı bunu devam ettirmektir. Liderliğin en güzel hissiyatı orada kalabilmektir" dedi.

ZATEN GÖREVİM BU!

Her rakip, Fenerbahçe ile oynadığının bilincinde. Biz de bu nitelikte konsantre oluyoruz. Hocalarımızla her gün toplantılarımız oluyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar konuşuyoruz. Şanssızlıklar yaşamazsak bu güzel gidişat devam edecektir" ifadelerini kullanan Altay, "Avrupa'da kalesini en çok gole kapatan kalecilerden birisin. Bu konu hakkında ne söylemek istersin?" sorusuna "Ne söyleyebilirim ki, bu benim görevim. Bu istatistik çok önemli, umarım bunu devam ettirebiliriz" cevabını verdi.

KUPA İYİ BİR ARA OLACAK

Yoğun bir tempodan geçtik. Dünya Kupası arası bizim için iyi bir ara olacak. Hem dinlenecek hem de daha iyi olmak için çalışacağız. Maç oynamak, her ne kadar yorucu olsa bizim için güzel bir şey. Çok maç oynamaya alışmamız lazımdı ve biz buna alıştık.

SAHA İÇİ VE DIŞI FARKLI

"Saha içinde yapman gerekenler belli ama bunları sağlıklı bir şekilde yapabilmek için saha dışı çok önemli. İş odaklıyız, hayatımız Samandıra ve ev arasında geçiyor. Bizim işimiz bu, yoruluyoruz diyemeyiz."

TARAFTARIMIZ ÇOK İSTEKLİ

Altay, sarı lacivertli taraftarlara da aynı bir parantez açtı. Başarılı kaleci "Taraftarlarımız çok istekli. Bizler gibi kupalar kazanmak istiyorlar. Biz de onların bu isteğini yerine getirmek istiyoruz. Desteklerini esirgemesinler" ifadelerini kullandı.

HOCANIN SİSTEMİNİ SEVİYORUZ

Her hocanın kendi uygulamak istediği bir sistem vardır. Hocamızın da hepimizin sevdiği bir sistemi var. Biz de bu sistemde çalışarak tecrübelendik ve daha iyi olduk. Bizim tek bir işimiz var. F.Bahçe'nin başarısı ve çıkarları için mücadele etmek.

ELEŞTİRİLERİ TAKMIYORUM

"Duygusal anlamda yer yer üzüntüler oldu. Ortada bir şey yokken oldu. Eleştirileri, yazılan çizilenleri takmıyorum. Taktığın zaman kendine inancın güvenin yoktur. Yolundan şaşmazsan bir şeyler yoluna girecektir." ifadelerini kullandı.