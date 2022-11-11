3 maç yapacak

Giresunspor karşılaşması sonrası Dünya Kupası arasına girecek olan F.Bahçe bu süreyi en verimli şekilde değerlendirecek. Sarı- lacivertliler, yaklaşık 1.5 ay sürecek arada 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Karşılaşılacak takımlar önümüzdeki günlerde belli olacak.
Giresunsporkarşılaşması sonrası Dünya Kupası arasına girecek olan F.Bahçe bu süreyi en verimli şekilde değerlendirecek. Sarı- lacivertliler, yaklaşık 1.5 ay sürecek arada 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Karşılaşılacak takımlar önümüzdeki günlerde belli olacak.