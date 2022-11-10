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Savaşan şahinler! Fenerbahçe'de dikkat çeken dörtlü

Crespo, Ferdi, Szalai ve Osayi, bitmeyen enerjileri ile Fenerbahçe’nin sahada hep ‘diri kalmasını’ sağlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Savaşan şahinler! Fenerbahçe'de dikkat çeken dörtlü

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Kanarya'da Jesus'un taktik dehası kadar takımın yüksek kondisyonu da dikkat çekiyor. 90 dakika maçı bırakmayan takım, eksik kalsa bile rakiplerine ezilmiyor... Dinamizm ve savaşma konusunda 4 oyuncu öne çıkıyor. Crespo bunların başında. Sivas maçında yerde kalan Portekizli'nin rakibinin ayağındaki topa kafası ile müdahale etmesi en çarpıcı örnek... Ferdi Kadıoğlu ve Osayi de ona eşlik ediyor. Üç oyuncu görev aldıklarında sahaya her şeylerini koyuyor. Attila Szalai de 24 maçın tamamında oynayarak, müthiş bir istikrara imza attı. Enerji küpü olan bu 4'lü Jesus'u rahatlatırken, rakipleri ise imrendiriyor.

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