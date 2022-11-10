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FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon Süper Lig'de fazla şans bulamayan Fenerbahçe'nin milli golcüsü Serdar Dursun, Almanya'ya dönebilir. 31 yaşındaki deneyimli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 12:06
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Avrupa maçları kadrosuna almadığı Serdar Dursun'da yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

İddiaya göre 31 yaşındaki deneyimli forvet, Schalke 04 yolunda...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

Golcü isimle ilgili bu iddia Alman basını Derwesten'den geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

Site, 31 yaşındaki forvetin Schalke ile anlaşmak üzere olduğunu savundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

Üç santrforu Terodde, Polter ve Kenan ile 15 maçta 3 gol bulabilen ve 6 puanla ligin dibine demir atan Schalke'nin Serdar Dursun için Harit transferinden kazandığı 5 milyon euro'yu kullanacağı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

SERDAR DURSUN KİMDİR?

19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 47 karşılaşmada 17 gole imzasını attı. Ayrıca 6 da asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.

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