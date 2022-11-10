FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Avrupa maçları kadrosuna almadığı Serdar Dursun'da yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Avrupa maçları kadrosuna almadığı Serdar Dursun'da yeni bir gelişme yaşandı.
İddiaya göre 31 yaşındaki deneyimli forvet, Schalke 04 yolunda...
Golcü isimle ilgili bu iddia Alman basını Derwesten'den geldi.
Site, 31 yaşındaki forvetin Schalke ile anlaşmak üzere olduğunu savundu.
Üç santrforu Terodde, Polter ve Kenan ile 15 maçta 3 gol bulabilen ve 6 puanla ligin dibine demir atan Schalke'nin Serdar Dursun için Harit transferinden kazandığı 5 milyon euro'yu kullanacağı bildirildi.
SERDAR DURSUN KİMDİR?
19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.
Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.
2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 47 karşılaşmada 17 gole imzasını attı. Ayrıca 6 da asist yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı.
Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.
30 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...
İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...