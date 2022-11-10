Dimitris Itoudis: Savunmamız çok iyi değildi

Yunan çalıştırıcı, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Savunmamız çok iyi değildi. Oyun kurucularını tutamadık. Üçüncü çeyrekte toparlandık. Ligde bütün takımlar çok iyi, seviye çok yüksek. Sporcular için kolay değil. Milli takımda oldukları için Kızılyıldız mts bazı oyuncuları getiremedi. Melih Mahmutoğlu kenardan gelerek maça farklı bir boyut kazandırdı." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko ve Yunanistan Milli Takımı'nı birlikte çalıştırırken motivasyonunu nasıl koruduğu yönündeki soruya Itoudis, "Çok zor bir şey. Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Sözleşmemde olmamasına rağmen bana izin verdiler. Bana özel uçak gönderen Yunanistan'a teşekkür ediyorum. Burada önemli olan şey FIBA ve Avrupa Ligi ne istiyor? En iyi oyuncuları istiyorlarsa, daha iyi iletişim kurmaları lazım. Yanlış bilmiyorsam 4 başantrenör hem kulüp hem milli takım çalıştırıyor. Bu kolay değil. Türkiye Basketbol Federasyonu maçları erteledi milli takıma yardımcı olması için ama Yunanistan yapmadı. FIBA ile Avrupa Ligi'nin standartları adil değil." yanıtını verdi.