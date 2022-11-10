Haberler Fenerbahçe Dimitris Itoudis: Savunmamız çok iyi değildi

Dimitris Itoudis: Savunmamız çok iyi değildi

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'yi 93-79 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, kötü savunmayla başlamalarına karşın üçüncü çeyrekte toparlanarak galip geldiklerini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 22:48
Dimitris Itoudis: Savunmamız çok iyi değildi

Yunan çalıştırıcı, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Savunmamız çok iyi değildi. Oyun kurucularını tutamadık. Üçüncü çeyrekte toparlandık. Ligde bütün takımlar çok iyi, seviye çok yüksek. Sporcular için kolay değil. Milli takımda oldukları için Kızılyıldız mts bazı oyuncuları getiremedi. Melih Mahmutoğlu kenardan gelerek maça farklı bir boyut kazandırdı." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko ve Yunanistan Milli Takımı'nı birlikte çalıştırırken motivasyonunu nasıl koruduğu yönündeki soruya Itoudis, "Çok zor bir şey. Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Sözleşmemde olmamasına rağmen bana izin verdiler. Bana özel uçak gönderen Yunanistan'a teşekkür ediyorum. Burada önemli olan şey FIBA ve Avrupa Ligi ne istiyor? En iyi oyuncuları istiyorlarsa, daha iyi iletişim kurmaları lazım. Yanlış bilmiyorsam 4 başantrenör hem kulüp hem milli takım çalıştırıyor. Bu kolay değil. Türkiye Basketbol Federasyonu maçları erteledi milli takıma yardımcı olması için ama Yunanistan yapmadı. FIBA ile Avrupa Ligi'nin standartları adil değil." yanıtını verdi.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Şenol Güneş tam 6 oyuncunun biletini kesti…
Togg'a büyük ilgi! Vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi'ne akın etti
Gümrük hata yapmadı turu kaptı!
Transferde yarış kızıştı! Yıldız golcü için...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'tan 10 Kasım paylaşımı
Jesus'un kariyerinde dikkat çeken istatistik!
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Anıtkabir'de Anma Töreni Düzenlendi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'un kamp programı belli oldu! Sivasspor'un kamp programı belli oldu! 22:53
Kayserispor kupada üst tura yükseldi! Kayserispor kupada üst tura yükseldi! 22:52
Antalyaspor Beşiktaş maçına hazırlanıyor! Antalyaspor Beşiktaş maçına hazırlanıyor! 22:52
Dimitris Itoudis: Savunmamız çok iyi değildi Dimitris Itoudis: Savunmamız çok iyi değildi 22:48
Ronaldo'nun PSG itirafı ortaya çıktı! Ronaldo'nun PSG itirafı ortaya çıktı! 22:11
Fenerbahçe Beko zirveden inmiyor! Fenerbahçe Beko zirveden inmiyor! 21:55
Daha Eski
Başakşehir Galatasaray maçına hazırlanıyor! Başakşehir Galatasaray maçına hazırlanıyor! 21:00
Gümrük hata yapmadı turu kaptı! Gümrük hata yapmadı turu kaptı! 20:52
Aston Villa yeni logosunu tanıttı! Aston Villa yeni logosunu tanıttı! 20:14
Muriqi'ye 2 talip birden! Muriqi'ye 2 talip birden! 19:52
Mert Efe Batmaz'ın cezası belli oldu! Mert Efe Batmaz'ın cezası belli oldu! 19:37
Anthony Nwakaeme'den Muşspor'a destek Anthony Nwakaeme'den Muşspor'a destek 19:27