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Yenilmez armada

Kanarya'nın Konya'ya kaybettikten sonra çıktığı 14 maçta bileği bükülmedi. Jesus yönetimindeki lider Fenerbahçe hiçbir şartta durmuyor. 3-0 yenik duruma düşse de pes etmiyor. Maçları kaybetmiyor. 10 kişi kalsa da geri adım atmıyor. 3 puanı alıp keyif sürüyor. Son 14 karşılaşmada 10 galibiyet elde etti. 4 beraberlik aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Yenilmez armada

Kanarya, ligde üst üste 5 galibiyet alan tek takım. Serisi devam ediyor. Fenerbahçe 12 haftada 35 gol attı. En yakın takipçisi Beşiktaş'ın 13 haftada 26 golü bulunuyor. Sarı-lacivertliler yüzde 57 ile ligin en fazla hava topu kazanan takımı. Fenerbahçe, 1.95 oranla şampiyonluk yarışında en çok şans tanınan ekip. G.Saray'a 4.50, Beşiktaş'a 5.50, Trabzonspor'a 6.00'lık oran belirlendi. Altay Bayındır 7 maçta kalesini gole kapattı. Bu alanda Süper Lig'de ondan iyisi yok.

AVRUPA LİGİ HESABI ÖVDÜ
Fenerbahçe, usta teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı ile Kanarya bu sezon 24 resmi maç oynadı. Sadece Dinamo Kiev ile Konyaspor'a kaybetti. 16 galibiyet aldı. 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 10 kişi kaldığı karşılaşmada Konyaspor'a yenildikten sonra 14 mücadeleye çıktı. Bunların hiçbirinde sahayı boynu bükük terk etmedi. Avrupa Ligi hesabı da sarı-lacivertlilerin bu büyük başarısını överek "14 maçtır yenilmiyor" yazdı, alkış emojisi koydu. Beğeni rekorları kırıldı.


HER KULVARDA LİDER
Kanarya, bu büyük başarıyı elde ederken birçok önemli zorlukla da boğuşuyor. Konyaspor yenilgisi sonrası lig ve Avrupa Kupası'nda çıktığı maçlarda yenik duruma düştü, pes etmedi, geri döndü. Uzatma anlarına beraberlikle girdi, golünü atıp 3 puanı aldı. 10 kişi kaldı, yılmadı kazandı. Hem içeride hem dışarıda rakiplerinin heveslerini kursaklarında bırakan sarı-lacivertlilerin ana hedefi Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek. Ancak sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus camiaya öyle bir güven aşılamış durumda ki her Fenerbahçeli "Avrupa Ligi kupası neden olmasın" diye düşünmeye başladı.


İSTATİSTİKLERİ YİNE PARÇALADI
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 10 kişi kaldı ama yine de bir değişiklik olmadı. Tüm istatistiklerde Yiğidolar'a üstünlük sağladı.


CENGAVER CRESPO
Eskiden canını dişine takıp, takımı için terinin son damlasına kadar mücadele eden oyunculara 'Cengaver' lakabı takılırdı. Sarılacivertli taraftarlar Miguel Crespo için de aynısını düşünüyor. Portekizli futbolcu, bir pozisyonda yerdeyken top kendisine doğru geldi. Sivassporlu oyuncunun ayakla hamlesine rağmen korkmadı, yerdeki topu kafa pasıyla takım arkadaşına kazandırdı.

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