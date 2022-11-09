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Serdar duvarı

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 10 kişi kalsa da bunu fazla hissetmedi. Tecrübeli stoper rakibe en ufak bir şans tanımadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Serdar duvarı

Şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 10 kişi kalmasına rağmen çok önemli bir galibiyet aldı. Bunda Serdar Aziz'in de payı büyüktü. Özellikle karşılaşmanın sonlarında Yiğidolar, Fenerbahçe kalesine yüksek toplarla gelmeye çalıştı. Bunların hepsinde karşılarına Serdar Aziz çıktı. 90 dakika boyunca 6 top uzaklaştırarak Sivasspor'a gol şansı tanımadı. 4 ikili mücadele kazandı. 2 de top kaptı. Maç bitiminde teknik direktör Jorge Jesus, Serdar Aziz'in yanına giderek oyuncusuna sarıldı. Müthiş performası için tebrik etti. Tecrübeli savunmacı "Her hafta kazanıyoruz. Alışkanlık oldu. Nazar değmesin, böyle devam edelim" diye konuştu.

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