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Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde, ocak transfer döneminde ayrılıklar yaşanacak. Fenerbahçe'de ayrılacaklar listesinin 1. sırasında, Serdar Dursun duruyor. Tecrübeli golcü, Jesus sonrası formayı unutmuştu. Öte yandan Dursun, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan konuya ilişkin yardım talep edecek. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 10:20
Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

Fenerbahçe'nin santrforu Serdar Dursun, forma bulamadığı gerekçesiyle kulüpten ayrılma kararı aldı.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

31 yaşındaki futbolcu, Almanya'da kulüp aramaya başladı.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

Tecrübeli oyuncu, devre arasında Başkan Ali Koç'tan kolaylık isteyecek.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

2020-2021 sezonunda Bundesliga 2'de SV Darmstadt'ta 36 maçta 29 gol, 8 asist yapan ve gol kralı olan Serdar Dursun, bir sonraki sezon bonservisini eline alarak Fenerbahçe'ye imza attı.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

Takvim'in derlediği habere göre, geçen sezon sarı-lacivertli formayla 33'ü lig, 2'si Türkiye Kupası ve 2'si Konferans Ligi olmak üzere 37 maçta boy gösteren 31 yaşındaki golcü, 15 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

Serdar, Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrası Türkiye A Milli Takımı'na kadar yükseldi.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

ELEMELERDE FORMA GİYDİ
Serdar Dursun, sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev'e karşı iki maçta da forma giydi.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

Ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko ve Avusturya Wien karşısında da boy gösterdi.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

Ancak yapılan yeni transferler sonrası arka plana itildi.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

Süper Lig'deki ilk 4 maçta da süre bulan Serdar Dursun, daha sonra Valencia, Joshua King, Joao Pedro ve son transfer Michy Batshuayi'nin ardında kaldı.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

JESUS DÜŞÜNMÜYOR
Teknik Direktör Jorge Jesus, her maç rotasyon yapmasına rağmen Serdar Dursun'a forma vermemeyi tercih etti.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

Serdar'ın oynamadıkça hem moral hem de fizik açısından geriye gittiği öğrenildi.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

Tecrübeli futbolcunun şans bulamamasından dolayı ailesine yakındığı ve takım aramaya başladığı kaydedildi.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

Serdar'ın devre arasında Başkan Ali Koç ile özel bir görüşme yaparak bonservisini alarak takımdan ayrılmayı isteyeceği ifade edildi.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jesus sonrası...

Almanya doğumlu olan ve yıllarca bu ülkede top koşturan Serdar Dursun'un geri dönmeyi kafayı koyduğu iddia edildi.

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