Haberler Fenerbahçe Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve oynadığı futbolla taraftlı tarafsız tüm futbolseverleri kendine hayran bırakan Arda Güler için, Napoli resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, Fenerbahaçe'nin genç starı için Napoli'nin transfer bütçesi ayırdı ve resmi teklif o tarih bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Özel haber

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 11:42
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Fenerbahçe, Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi yıldızlarını hatrı sayılır rakamlara İtalya Serie A temsilcisi Napoli'ye satmıştı.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Çizme ekibi, Eljif Elmas'tan da, Kim Min Jae'den de bir hayli memnun gözükürken, bu halkaya yeni bir ismin daha eklenmesi bekleniyor.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Sarı lacivertlilerin 2018-19 sezonunda Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler'in 'Napoli transfer kervanına' katılması, zor bir ihtimal değil.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın, Napoli'yi yakından takip eden muhabir Salvatore Amoroso ile yaptığı konuşmada, transferin ayrıntılarına dair konuştu.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

KIM MİN JAE: HARİKA!
İtalyan futbolseverlerin öncelikle Kim Min-Jae hakkında 'Harika' yorumu yaptığı ifade edildi.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Bununla beraber, Napoli'nin Kim'den oldukça memnun olduğu aktarıldı.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Arda Güler konusunda ise top, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'de.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

İtalyan ekibinin başarılı yöneticisinin, Teknik Direktör Luciano Spalletti ile sürekli irtibat halinde olduğu ve oyuncu tercihlerinde müşterek çalıştıkları biliniyor.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi de Cristiano Giuntoli'nin Napoli'ye getirdiği ve bu iki ismin, Fenerbahçe için önemli referans olduğu dile getiriliyor.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

SIRA ARDA GÜLER'DE!
Napoli'nin yeni hedefinin Arda Güler olduğu bilinirken, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin, genç starı yakından takip ettiği kaydedildi.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Öte yandan Arda Güler için Fenerbahçe'nin, 30 milyon euro talep edeceği aktarılırken, Napoli'nin pazarlıkta kullanmayı düşündüğü paranın kaynağı da belli oldu.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİNİN BİR KISMI ARDA'YA
İtalyan temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan lider olarak çıkmıştı.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Grubunda 15 puan toplayan Napoli, Liverpool ile aynı puandaydı ancak averaj üstünlüğü ile grubu zirvede tamamladı.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Bunun ardından İtalyan ekibi, son 16 turunda Frankfurt ile eşleşti.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Napoli, şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi'nden 70 milyon euroluk gelir elde etti.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Mavi beyazlıların, bu gelirin bir kısmının, Arda Güler'in transferi için kullanılacağı aktarıldı.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

RESMİ TEKLİF NE ZAMAN?
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Arda Güler'i izlemeye devam edecek ve ocak transfer sezonunda, Fenerbahçe'nin kapısını çalıp fiyat isteyecek.

Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Pazarlıklar eğer ocak ayında resmiyet kazanırsa, İtalyan ekibi Arda'yı kadrosuna katacak.

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