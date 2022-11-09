Napoli Fenerbahçeli Arda Güler için resmi teklif yapacak! 70 milyonluk bütçe...

Fenerbahçe, Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi yıldızlarını hatrı sayılır rakamlara İtalya Serie A temsilcisi Napoli'ye satmıştı.
Fenerbahçe, Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi yıldızlarını hatrı sayılır rakamlara İtalya Serie A temsilcisi Napoli'ye satmıştı.
Çizme ekibi, Eljif Elmas'tan da, Kim Min Jae'den de bir hayli memnun gözükürken, bu halkaya yeni bir ismin daha eklenmesi bekleniyor.
Sarı lacivertlilerin 2018-19 sezonunda Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler'in 'Napoli transfer kervanına' katılması, zor bir ihtimal değil.
Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın, Napoli'yi yakından takip eden muhabir Salvatore Amoroso ile yaptığı konuşmada, transferin ayrıntılarına dair konuştu.
KIM MİN JAE: HARİKA!
İtalyan futbolseverlerin öncelikle Kim Min-Jae hakkında 'Harika' yorumu yaptığı ifade edildi.
Bununla beraber, Napoli'nin Kim'den oldukça memnun olduğu aktarıldı.
Arda Güler konusunda ise top, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'de.
İtalyan ekibinin başarılı yöneticisinin, Teknik Direktör Luciano Spalletti ile sürekli irtibat halinde olduğu ve oyuncu tercihlerinde müşterek çalıştıkları biliniyor.
Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi de Cristiano Giuntoli'nin Napoli'ye getirdiği ve bu iki ismin, Fenerbahçe için önemli referans olduğu dile getiriliyor.
SIRA ARDA GÜLER'DE!
Napoli'nin yeni hedefinin Arda Güler olduğu bilinirken, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin, genç starı yakından takip ettiği kaydedildi.
Öte yandan Arda Güler için Fenerbahçe'nin, 30 milyon euro talep edeceği aktarılırken, Napoli'nin pazarlıkta kullanmayı düşündüğü paranın kaynağı da belli oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİNİN BİR KISMI ARDA'YA
İtalyan temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan lider olarak çıkmıştı.
Grubunda 15 puan toplayan Napoli, Liverpool ile aynı puandaydı ancak averaj üstünlüğü ile grubu zirvede tamamladı.
Bunun ardından İtalyan ekibi, son 16 turunda Frankfurt ile eşleşti.
Napoli, şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi'nden 70 milyon euroluk gelir elde etti.
Mavi beyazlıların, bu gelirin bir kısmının, Arda Güler'in transferi için kullanılacağı aktarıldı.
RESMİ TEKLİF NE ZAMAN?
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Arda Güler'i izlemeye devam edecek ve ocak transfer sezonunda, Fenerbahçe'nin kapısını çalıp fiyat isteyecek.
Pazarlıklar eğer ocak ayında resmiyet kazanırsa, İtalyan ekibi Arda'yı kadrosuna katacak.
Fenerbahçe ile ocak ayında anlaşma sağlanamaması halinde, yaz transfer sezonunda sarı lacivertlilerin kapısı yeniden çalınacak.
17 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 12 maça çıktı ve 3 gol 1 asist üretti.