Krallığa koşuyor

Fenerbahçe, Enner Valencia'yı kadrosuna kattığından beri en çok verim aldığı sezonu yaşıyor. Ekvadorlu futbolcu 11 haftada 12 gole ulaştı. Kanarya'ya transfer olduğu 2020-21 sezonunda 12 gole 34 maç sonunda erişmişti. 33 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusunun sakatlık veya ağır bir ceza yaşamaması durumunda kariyer rekorlarını paramparça etmesi bekleniyor. 12 golün yanı sıra 4 de asist yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus da onun performansından çok memnun. Taktikleri çabuk kavrayan usta forvet, hücum presin de ana aktörlerinden biri. Gol krallığında Antalyaspor'dan Haji Wright takip ediyor. Tecrübeli forvetin 9 golü bulunuyor. Valencia hem şampiyonluk hem krallık istiyor.