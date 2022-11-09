Haberler Fenerbahçe Krallığa koşuyor

Krallığa koşuyor

Enner Valencia 11 mücadelede 12 gol kaydetti. Ekvadorlu süper yıldız krallık yarışında 3 gol farkla önde bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Krallığa koşuyor
Fenerbahçe, Enner Valencia'yı kadrosuna kattığından beri en çok verim aldığı sezonu yaşıyor. Ekvadorlu futbolcu 11 haftada 12 gole ulaştı. Kanarya'ya transfer olduğu 2020-21 sezonunda 12 gole 34 maç sonunda erişmişti. 33 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusunun sakatlık veya ağır bir ceza yaşamaması durumunda kariyer rekorlarını paramparça etmesi bekleniyor. 12 golün yanı sıra 4 de asist yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus da onun performansından çok memnun. Taktikleri çabuk kavrayan usta forvet, hücum presin de ana aktörlerinden biri. Gol krallığında Antalyaspor'dan Haji Wright takip ediyor. Tecrübeli forvetin 9 golü bulunuyor. Valencia hem şampiyonluk hem krallık istiyor.
DİĞER
Son dakika haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Fatih Terim geri mi dönüyor? O sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı...
Prenses Alara! İngiliz Kraliyet Ailesi sadece onun mektubuna geri dönüş yaptı
Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...
İlle de stoper! Şenol Güneş'ten yönetime rapor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adamo Nagalo pişman oldu
Kusursuz bir kare
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
10 Kasım tatil mi, yarım gün mü?
KANLI AY TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Venedik Sarayı'nda konuşma yaptı Venedik Sarayı'nda konuşma yaptı 06:28
9 kişi Barça maçı çevirdi! 9 kişi Barça maçı çevirdi! 01:26
9 kişi Barça maçı çevirdi! 9 kişi Barça maçı çevirdi! 01:26
Milan Cremonese'ye takıldı! Milan Cremonese'ye takıldı! 00:37
Milan Cremonese'ye takıldı! Milan Cremonese'ye takıldı! 00:36
Bayern'den farklı galibiyet! Bayern'den farklı galibiyet! 00:28
Daha Eski
Bayern'den farklı galibiyet! Bayern'den farklı galibiyet! 00:28
Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler... Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler... 00:14
Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... 00:14
Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... 00:08
Buruk: İnanılmaz goller kaçtı Buruk: İnanılmaz goller kaçtı 00:00
Galatasaray kupada 5. turda! Galatasaray kupada 5. turda! 23:59