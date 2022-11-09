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Fenerbahçe'de Luan Peres ve Gustavo Henrique sevinci

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, sakatlıkları düzelen Luan Peres salonda, Gustavo Henrique sahada çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı. Lincoln Henrique ve İrfan Can Eğribayat’ın da tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 20:27
Fenerbahçe'de Luan Peres ve Gustavo Henrique sevinci

Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan sakatlıktan dönen Luan Peres salon, Gustavo Henrique ise saha çalışmalarına başlarken; Mert Hakan Yandaş günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı. Lincoln Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın da tedavilerine devam edildi.

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