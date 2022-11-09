Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de son olarak 10 kişi kalmasına karşın Sivasspor maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Fenerbahçe cephesinde pozitif hava esiyordu. Öte yandan Fenerbahçe'de, Sivas maçının zaferinin şifresi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 08:59
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde Avrupa'da ve Türkiye'de fırtına gibi esiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

Hiçbir koşulda maçı bırakmayan oyun anlayışıyla taraftarlarının kalbini fethetmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

Önceki gün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor karşısında Michy Batshuayi'nin 48. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kalan sarı lacivertli takım, buna rağmen galibiyet odaklı taktiğinden vazgeçmedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

1-0 öne geçtikten sonra bile skoru korumak yerine sürekli gol aradı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

Fenerbahçeli futbolcular, bir kişi eksik olmalarına rağmen maçın tamamında toplam 108.3 kilometre koştu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

Sarı lacivertlilerin takdir toplayan bir başka özelliği, oyun disiplininden hiç kopmamalarıydı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

SIRADAKİ HEDEF GİRESUNSPOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 12 karşılaşmada 35 gol atarak en skorer takım olan ve maç başı 2.91 ortalamaya ulaştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

Kanarya, kalesinde gördüğü 12 golle de Medipol Başakşehir (8), Arabam.com Konyaspor (8) ve Galatasaray'dan (10) sonra en az gol yiyen ekip.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

Sarı lacivertli takım ayrıca bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı toplam 24 maçta 59 kez (ortalama 2.45) fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

İstanbul devi, golcü özelliğini tüm kulvarlarda sürdürmüş oldu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

Hürriyet'in derlediği habere göre, halen en yakın takipçilerinin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de ilk hedef; 12 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bitexen Giresunspor maçını da kazanıp Dünya Kupası arasına kayıpsız girmek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

MONTAJ DEĞiL GERÇEK!
Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Sivas maçı sonrası sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, Salı gününün en çok etkileşim alan görüntüsü oldu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

Konuk ekip duran top kullandığı sırada sarı lacivertlilerin ceza alanındaki dizilişini gösteren fotoğrafta Ferdi, Batshuayi, Serdar Aziz, Szalai, Arao, Alioski ve Crespo'nun tek hat üzerinde adeta ip gibi dizildiği görüldü.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

Bazılarının fotomontaj zannettiği ancak tamamıyla gerçek olan bu görüntü, Fenerbahçe'nin ofsayt taktiğine mükemmel bir örnekti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısının sırrı ortaya çıktı! Sivasspor maçında...

Bu sezon rakiplerini en fazla ofsayta düşüren (63) takım olan sarı lacivertlilerin bu tuzağına Sivas da 4 kez düştü.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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