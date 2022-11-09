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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, futbol dünyasına kazandırdığı yıldızlarla dikkat çekerken sarı-lacivertli takımda da o ismin performansını yukarı çekmeyi başardı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 08:20
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Fenerbahçe'de Sivasspor galibiyetinin mutluluğu yaşanırken zorlu mücadelede performansıyla fark yaratan Ferdi Kadıoğlu alkışları kaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Maç boyunca hem savunmada hem de hücumda yüksek enerjisiyle beğeni toplayan Ferdi, Jorge Jesus yönetimindeki gelişimini artırarak sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktörlük kariyerinde birçok ünlü yıldızın parlamasına destek sağlayan Jorge Jesus, şimdi de Fenerbahçe'de Ferdi'yi öne çıkarıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Bruno Fernandes, Axel Witsel, Darwin Nunez, Matic, David Luiz, Enzo Perez, Di Maria, Ruben Dias gibi dünya çapında oyuncuların gelişimine katkı sunan Jesus, sarı-lacivertlilerde de yeni bir yıldızın gelişimine katkı sunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Portekizli çalıştırıcıyla komple bir futbolcuya dönüşen Ferdi Kadıoğlu, çift yönlü oyuncu tanımına uyum sağlıyor. 23 yaşındaki futbolcu sağ bek, sol bek, sol kanat, sağ kanat ve orta saha olarak aynı verimlilikte oynayabiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Takımın jokeri olan milli yıldız, nerede ihtiyaç varsa orada görevlendiriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Jorge Jesus gibi tecrübeli bir isimle çalışması da Ferdi'ye artı değer katıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Geçen sezon önce Vitor Pereira ardından da İsmail Kartal'la savunma beki konumuna geçen başarılı oyuncu, A Milli Takım'ımızı tercih ederek kariyerine yeni bir adım attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Jesus'la da bu sezon gelen başarıda takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, şimdiden Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer radarına girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

ALKIŞLANAN RAKAMLAR

Ferdi Kadıoğlu'nun Sivasspor maçındaki performansı ayakta alkışlandı. 23 yaşındaki yıldızın maç boyunca yakaladığı istatistikler dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Ferdi kritik karşılaşmada 2 top uzaklaştırma, 2 top kapma, 8 ikili mücadele kazanma, 33 isabetli pas, 3 başarılı dribling ve 1 kilit pas rakamlarına imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

BONSERVİS KAZANDIRACAK

Sarı-lacivertli kulübün Ferdi Kadıoğlu konusunda en dikkat çekici hamlesi geçen sezon sözleşme uzatması oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

A Milli Takım'ımızda oynamayı seçen Ferdi, hemen ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni kontrat imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Genç yıldızın sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi haziran 2026'da sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae, Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'taki gibi Ferdi Kadıoğlu'ndan da ciddi bonservis kazanması bekleniyor.

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