FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor

Fenerbahçe'de Sivasspor galibiyetinin mutluluğu yaşanırken zorlu mücadelede performansıyla fark yaratan Ferdi Kadıoğlu alkışları kaptı.
Fenerbahçe'de Sivasspor galibiyetinin mutluluğu yaşanırken zorlu mücadelede performansıyla fark yaratan Ferdi Kadıoğlu alkışları kaptı.
Maç boyunca hem savunmada hem de hücumda yüksek enerjisiyle beğeni toplayan Ferdi, Jorge Jesus yönetimindeki gelişimini artırarak sürdürüyor.
Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktörlük kariyerinde birçok ünlü yıldızın parlamasına destek sağlayan Jorge Jesus, şimdi de Fenerbahçe'de Ferdi'yi öne çıkarıyor.
Bruno Fernandes, Axel Witsel, Darwin Nunez, Matic, David Luiz, Enzo Perez, Di Maria, Ruben Dias gibi dünya çapında oyuncuların gelişimine katkı sunan Jesus, sarı-lacivertlilerde de yeni bir yıldızın gelişimine katkı sunuyor.
Portekizli çalıştırıcıyla komple bir futbolcuya dönüşen Ferdi Kadıoğlu, çift yönlü oyuncu tanımına uyum sağlıyor. 23 yaşındaki futbolcu sağ bek, sol bek, sol kanat, sağ kanat ve orta saha olarak aynı verimlilikte oynayabiliyor.
Takımın jokeri olan milli yıldız, nerede ihtiyaç varsa orada görevlendiriliyor.
Jorge Jesus gibi tecrübeli bir isimle çalışması da Ferdi'ye artı değer katıyor.
Geçen sezon önce Vitor Pereira ardından da İsmail Kartal'la savunma beki konumuna geçen başarılı oyuncu, A Milli Takım'ımızı tercih ederek kariyerine yeni bir adım attı.
Jesus'la da bu sezon gelen başarıda takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, şimdiden Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer radarına girdi.
ALKIŞLANAN RAKAMLAR
Ferdi Kadıoğlu'nun Sivasspor maçındaki performansı ayakta alkışlandı. 23 yaşındaki yıldızın maç boyunca yakaladığı istatistikler dikkat çekti.
Ferdi kritik karşılaşmada 2 top uzaklaştırma, 2 top kapma, 8 ikili mücadele kazanma, 33 isabetli pas, 3 başarılı dribling ve 1 kilit pas rakamlarına imza attı.
BONSERVİS KAZANDIRACAK
Sarı-lacivertli kulübün Ferdi Kadıoğlu konusunda en dikkat çekici hamlesi geçen sezon sözleşme uzatması oldu.
A Milli Takım'ımızda oynamayı seçen Ferdi, hemen ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni kontrat imzaladı.
Genç yıldızın sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi haziran 2026'da sona erecek.
Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae, Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'taki gibi Ferdi Kadıoğlu'ndan da ciddi bonservis kazanması bekleniyor.