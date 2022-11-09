Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

Hatalı goller yediği gerekçesiyle sarı-lacivertli taraftarların hedefine oturan Altay Bayındır, birkaç maçta ıslıklanmıştı.
Hatalı goller yediği gerekçesiyle sarı-lacivertli taraftarların hedefine oturan Altay Bayındır, birkaç maçta ıslıklanmıştı.
24 yaşındaki eldivene Teknik Direktör Jorge Jesus destek olmuş ve "Bir oyuncum ıslıklanıyorsa bu bana yapılan bir tepkidir.
Böyle devam ederse burada durmam" diyerek taraftarlara tepki göstermişti.
Jorge Jesus, İstanbulspor deplasmanında ise Altay'ı tribünlere götürerek alkışlatmıştı...
Takvim'in derlediği habere göre Altay, Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan isim olarak bu alanda zirvede yer aldı.
5 - Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
4 - Aslan'ın efsanesi Fernando Muslera da 5 karşılaşmada gol yemedi.
3 - Konyaspor'un başarılı eldiveni İbrahim Sehic 6 kere gol yemeden maçı tamamladı.
2 - Ligin en az gol yiyen ekiplerinden olan Başakşehir'de kaleyi koruyan Volkan Babacan da 6 maçta gol yemedi.
1 - Altay Bayındır, 7 maçta kalesini gole kapatarak zirvede yer aldı.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
14 Nisan 1998 tarihinde dünyaya gelen Altay Bayındır, Bursa doğumludur.
Altay, 1.98 boyu ve fiziği ile dikkat çekiyor.
Genç eldivenin sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.
Altay, Fenerbahçe'de 2019-20 sezonunda Ankaragücü'nden transfer olmuştu.
Altay, A Milli Futbol Takımı'mızda 5 kez forma giydi.