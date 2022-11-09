Haberler Fenerbahçe Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin milli eldiveni Altay Bayındır, sezon içinde taraftarlar tarafından ıslıklanmasına karşın, şimdiye dek gösterdiği performansla ligin en iyilerinden olduğunu ispatladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 10:02
Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

Hatalı goller yediği gerekçesiyle sarı-lacivertli taraftarların hedefine oturan Altay Bayındır, birkaç maçta ıslıklanmıştı.

Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

24 yaşındaki eldivene Teknik Direktör Jorge Jesus destek olmuş ve "Bir oyuncum ıslıklanıyorsa bu bana yapılan bir tepkidir.

Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

Böyle devam ederse burada durmam" diyerek taraftarlara tepki göstermişti.

Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

Jorge Jesus, İstanbulspor deplasmanında ise Altay'ı tribünlere götürerek alkışlatmıştı...

Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

Takvim'in derlediği habere göre Altay, Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan isim olarak bu alanda zirvede yer aldı.

Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

5 - Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

4 - Aslan'ın efsanesi Fernando Muslera da 5 karşılaşmada gol yemedi.

Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

3 - Konyaspor'un başarılı eldiveni İbrahim Sehic 6 kere gol yemeden maçı tamamladı.

Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

2 - Ligin en az gol yiyen ekiplerinden olan Başakşehir'de kaleyi koruyan Volkan Babacan da 6 maçta gol yemedi.

Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

1 - Altay Bayındır, 7 maçta kalesini gole kapatarak zirvede yer aldı.

Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
14 Nisan 1998 tarihinde dünyaya gelen Altay Bayındır, Bursa doğumludur.

Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarı ıslıklamıştı ama...

Altay, 1.98 boyu ve fiziği ile dikkat çekiyor.

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