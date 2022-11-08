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Valencia 12'den vurdu

55’te kazanılan penaltıda soğuk kanlı bir vuruşla ağları sarsan Enner Valencia, çıktığı 11 lig maçında 12 gole ulaştı. Yıldız oyuncu mücadelesiyle de tam not aldı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Valencia 12'den vurdu

Fenerbahçe 10 kişi tamamladığı Sivasspor karşılaşmasını 1-0 kazanırken başrolde yine aynı isim vardı: Enner Valencia... 33 yaşındaki golcü, 55'te kazanılan penaltıda topun başına gelip soğuk kanlı bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Usta krampon bu golle sarı lacivertli takımı zafere taşırken gol sayısını da artırdı. Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 12. sayısını kaydetti, toplamdaki gol sayısını ise 14'e çıkardı.

4 DE ASİSTİ VAR
Enner Valencia'nın bu sezon ayrıca 4 de asisti bulunuyor... Dün gece sadece attığı golle değil mücadelesiyle de büyük beğeni kazanan sarı lacivertli futbolcu, hücumda basmadık yer bırakmazken, gerektiğinde savunmaya da gelerek arkadaşlarına destek oldu. Karşılaşma bitiminde Fenerbahçeli taraftarların alkışlarla kutladığı yıldız golcü, aynı şekilde bu jeste alkışlarla karşılık verdi; taraftarın gönlünü bir kez daha fethetti.

STAT YİNE KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezonun genelinde olduğu gibi Sivas maçında da takımlarını yalnız bırakmadı. Stadı tıklım tıklım dolduran sarı- lacivertliler, maç öncesinde de takımlarına destek oldu.

PENALTIDAN 6. GOLÜ ATTI
Sivasspor engelini Valencia'nın penaltı golüyle geçen Fenerbahçe bu sezon en fazla penaltı golü atan takım oldu. Sarı lacivertli takım, Süper Lig'de 6 kez beyaz noktadan gol kaydetti.

"EMİN ADIMLARLA GİDİYORUZ"
Valencia karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Zor bir maçı daha kayıpsız geçmek güzel. Henüz hiçbir şey başarmadık ama yolumuza emin adımlarla gidiyoruz" dedi. Ekvadorlu forvet ayrıca "Her maç muhteşem destekleri için taraftarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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