SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giresunspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Katar'da oynanacak Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesinde ligin 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'da Bitexen Giresunspor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Günün tek idmanı Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapıldı. Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique ve Gustavo Henrique antrenmanı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 9 Kasım Çarşamba günü yapacağı idmanla sürdürecek.