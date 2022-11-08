Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! "Penaltı diyenle futbol konuşmayın"

Niye çünkü öyle bir sarı kart göstereceksin ki ikinci kırmızı olacak. Birinci sarı kart ama ikincisi değildi. Yani hakem 11'e 11'i yapamadı.

Serdar Aziz'in penaltı pozisyonunda top ele kola geliyor mu? Eğer geliyorsa penaltı vermesi gerekirdi.

Ama görüntüler öyle bir şekil ki bırakın bizi VAR ve hakemler de çözemiyorlar.