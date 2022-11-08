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Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarının başında 10 kişi kaldığı mücadelede rakibini Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe - Sivasspor maçını köşesinde değerlendirdi. İşte Üründül'ün maç yazısı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 09:02
Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - FENERBAHÇE KÖPRÜYÜ GEÇTİ...

Dün gece Fenerbahçe tam bir Sırat Köprüsü'nden geçti. İlk yarıda ne ofansif ne defansif olumlu bir futbol sergileyemediler.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Bunun tabii ki nedenleri vardı. Birincisi Batshuayi'nin fizik açıdan düşüşte olması, ikincisi Emre Mor'un sol kulvarın yapısına uymayışı, üçüncüsü ve en önemlisi de Sivasspor'un blok halinde yaptığı iyi yerleşimli, prese özen gösterdiği takım savunmasıydı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe pozisyon bulamadığı gibi iki pozisyona da Sivasspor girdi. Kaleci Altay bunlarda başarılıydı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

İkinci yarı tam bir kaosla başladı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Batshuayi tahmin ettiğim gibi 48'de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Jesus, Batshuayi'ye çok kızdı ama kendine de 'Neden onu çıkarmadım?' diye özeleştiri yapması gerekir.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Ama bu özeleştiriyi yapmış ki kısa süre sonra diğer iki sarı kartlı oyuncusunu birden oyundan aldı!

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Batshuayi'nin kırmızısından sonra tablo çok karanlık görünüyordu.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Ama çok kısa sürede penaltı ile skor avantajı sağlanması takıma ve seyirciye büyük moral oldu.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

O sinerji ile Fenerbahçe sahaya etkili bir direnç yansıtmaya başladı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Bunun karşısında Sivasspor'da ciddi bir yorgunluk başlayınca, 1 kişi fazla oynamanın da avantajı kalmadı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Kadro derinliği olmayan Sivasspor'un ağır maç trafiğinde hele Slavia Prag deplasmanından sonra fiziki düşüş göstermesi son derece normaldi.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Ve Fenerbahçe işi iyi idare ederek bu maçtan da 3 puanı çıkarmayı başardı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Bana göre sahanın yıldızı Serdar Aziz ve Ferdi'ydi..

Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Hakem Hüseyin Göçek büyük baskıya rağmen çok cesur ve başarılı bir maç yönetti.

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