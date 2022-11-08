Ömer Üründül Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Bunun tabii ki nedenleri vardı. Birincisi Batshuayi'nin fizik açıdan düşüşte olması, ikincisi Emre Mor'un sol kulvarın yapısına uymayışı, üçüncüsü ve en önemlisi de Sivasspor'un blok halinde yaptığı iyi yerleşimli, prese özen gösterdiği takım savunmasıydı.