Muhteşem Fenerbahçe

Süper Lig'e bu sezon Jorge Jesus ve Fenerbahçe damga vuruyor. Usta hoca geldiğinden bu yana üzerindeki kara bulutları dağıtan sarı-lacivertliler durmak bilmiyor. Beşiktaş deplasmanından 0-0 ile beraberlikle döndükten sonra Kanarya adeta coştu. Sırasıyla Karagümrük, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup eden Fenerbahçe dün de Sivasspor'a şans tanımadı. Süper golcüsü Enner Valencia'nın penaltıdan ağları bulmasıyla 3 puana uzandı. Son 5 maçta 15 puan topladı.

POZİSYON BİLE VERMEDİLER

Fenerbahçe, zafere uzanırken maçın 2. devresini 10 kişi oynadı. 48'de Michy Batshuayi'nin 2. sarı karttan atılmasının ardından Kanarya 1 kişi eksik olmanın handikapıyla sahadaydı. Ancak bunu hiç hissetmedi. Sarı-lacivertli futbolcular hem sahaya çok iyi yayıldılar hem de birbirlerinin açıklarını kapatmak için ekstra koştular. Kanarya, 1-0'lık galibiyetiyle puanını 29'a çıkardı. Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın 5'er puan önünde.