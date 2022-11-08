Kırmızı tepkisi

Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesini yöneten Hüseyin Göçek iki cepheden de sert tepkiler aldı. Sarı-lacivertliler, Sivassporlu futbolcuların oyunu yavaşlatmasına Göçek'in göz yumduğunu kaydettiğini belirttiler. Batshuayi'ye çıkan 2. sarı karta büyük tepki gösterdiler.
Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesini yöneten Hüseyin Göçek iki cepheden de sert tepkiler aldı. Sarı-lacivertliler, Sivassporlu futbolcuların oyunu yavaşlatmasına Göçek'in göz yumduğunu kaydettiğini belirttiler. Batshuayi'ye çıkan 2. sarı karta büyük tepki gösterdiler.